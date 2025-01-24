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عاجل:الحوثي يكشف عن مبادرة والأمر الذي سيقوم به الساعات القادمة(تطورات جديدة) - أخبار كلمتك

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عاجل:الحوثي يكشف عن مبادرة والأمر الذي سيقوم به الساعات القادمة(تطورات جديدة) - أخبار كلمتك

عاجل:الحوثي يكشف عن مبادرة والأمر الذي سيقوم به الساعات القادمة(تطورات جديدة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 24 يناير 2025 07:02 مساءً - كلمتك: خاص

كشفت جماعة الحوثي الليلة عن مبادرة أحادية من طرفٍ واحد


واكدت الجماعة انها سقوم يوم غدٍ السبت/25/1/2025 إ بتنفيذ مبادرة أحادية من طرفٍ واحد سيتم من خلالها الإفراج عن العشرات من أسرى الطرف الآخر


مشيراً انه سيتم نشر بقية التفاصيل في مؤتمر صحفي أثناء تنفيذ المبادرة

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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