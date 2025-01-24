السفارة اليمنية بالقاهرة تصدر توضيح هام بشأن هذا الأمر - أخبار كلمتك

أصدرت السفارة اليمنية بالقاهرة توضيح حول اللوحات الدبلوماسية



واوضحت السفارة انه في إطار الجهود التي بذلتها خلال العام الماضي 2024م لتصحيح أوضاع اللوحات الدبلوماسية المستخدمة من قبل شخصيات دبلوماسية وغير دبلوماسية، قامت السفارة بإستعادة ( 37 )لوحة حتى الآن وإسقاطها من قائمة السفارة، وسوف تستمر في استعادة ما تبقى منها خلال الفترة القادمة.

مؤكداً أن الهدف من استعادة اللوحات هو تصحيح لوضع خاطئ تراكم خلال سنوات طويلة وليس استهدافاً لأحد

واختتمت السفارة التوضيح بتقديم الشكر لكل من تعاون من الدبلوماسيين السابقين والشخصيات الأخرى الذين قاموا بتسليم اللوحات التي كانت بحوزتهم

مطالباً من بقية من تم اشعارهم ضرورة تسليم ما بعهدتهم من لوحات خلال فترة (خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا التنويه )حتى لا تضطر السفارة إلى إبلاغ السلطات المختصة في بلد الإعتماد لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة..