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السفارة اليمنية بالقاهرة تصدر توضيح هام بشأن هذا الأمر - أخبار كلمتك

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السفارة اليمنية بالقاهرة تصدر توضيح هام بشأن هذا الأمر - أخبار كلمتك

السفارة اليمنية بالقاهرة تصدر توضيح هام بشأن هذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 24 يناير 2025 07:02 مساءً - كلمتك: خاص

 

أصدرت السفارة اليمنية بالقاهرة توضيح حول اللوحات الدبلوماسية


واوضحت السفارة انه في إطار الجهود التي بذلتها خلال العام الماضي 2024م لتصحيح أوضاع اللوحات الدبلوماسية المستخدمة من قبل شخصيات دبلوماسية وغير دبلوماسية، قامت السفارة بإستعادة ( 37 )لوحة حتى الآن وإسقاطها من قائمة السفارة، وسوف تستمر في استعادة ما تبقى منها خلال الفترة القادمة.

 

مؤكداً أن الهدف من استعادة اللوحات هو تصحيح لوضع خاطئ تراكم خلال سنوات طويلة وليس استهدافاً لأحد

واختتمت السفارة التوضيح بتقديم الشكر لكل من تعاون من الدبلوماسيين السابقين والشخصيات الأخرى الذين قاموا بتسليم اللوحات التي كانت بحوزتهم 
مطالباً من بقية من تم اشعارهم ضرورة تسليم ما بعهدتهم من لوحات خلال فترة (خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا التنويه )حتى لا تضطر السفارة إلى إبلاغ السلطات المختصة في بلد الإعتماد لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة..

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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