إعلام عبري: المجلس الوزاري الأمني لم يحسم قرار الانسحاب من لبنان - أخبار كلمتك

إعلام عبري: المجلس الوزاري الأمني لم يحسم قرار الانسحاب من لبنان - أخبار كلمتك

أموريم يضمد جراح "البريميرليج" برقم أوروبي لم يشهده مان يونايتد منذ عام 1990 - أخبار كلمتك

أموريم يضمد جراح "البريميرليج" برقم أوروبي لم يشهده مان يونايتد منذ عام 1990 - أخبار كلمتك

91.9 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

91.9 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

مرشح ترامب للدفاع يعترف بدفع 50 ألف دولار في "واقعة جنسية" - أخبار كلمتك

مرشح ترامب للدفاع يعترف بدفع 50 ألف دولار في "واقعة جنسية" - أخبار كلمتك

دوري القسم الثاني، نادي النجوم يتقدم باحتجاج لإعادة مباراة ألو إيجيبت - أخبار كلمتك

دوري القسم الثاني، نادي النجوم يتقدم باحتجاج لإعادة مباراة ألو إيجيبت - أخبار كلمتك

أول تعليق من أموريم بعد مباراة مانشستر يونايتد ضد رينجرز - أخبار كلمتك

أول تعليق من أموريم بعد مباراة مانشستر يونايتد ضد رينجرز - أخبار كلمتك

خاص لكلمتك، موعد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2025 - أخبار كلمتك

خاص لكلمتك، موعد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2025 - أخبار كلمتك

الكشف عن الفرق بين قرار ترامب في 2025 وقرار بايدن عام 2024 بشأن تصنيف الحوثيين كجماعة إرها بية؟ - أخبار كلمتك

الكشف عن الفرق بين قرار ترامب في 2025 وقرار بايدن عام 2024 بشأن تصنيف الحوثيين كجماعة إرها بية؟ - أخبار كلمتك

عاجل: نجاة ضابط أمن من محاولة اغتيال في لحج - أخبار كلمتك

عاجل: نجاة ضابط أمن من محاولة اغتيال في لحج - أخبار كلمتك

انتظروه قريبا بدوريات أوروبا الكبرى، نادي سويدي يتغزل في نجم الأهلي للناشئين - أخبار كلمتك

انتظروه قريبا بدوريات أوروبا الكبرى، نادي سويدي يتغزل في نجم الأهلي للناشئين - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

خبير: الهيئات الاقتصادية أصبحت عبئا على الدولة ويجب اتخاذ هذه الإجراءات لتصحيح الأوضاع - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
خبير: الهيئات الاقتصادية أصبحت عبئا على الدولة ويجب اتخاذ هذه الإجراءات لتصحيح الأوضاع - أخبار كلمتك

خبير: الهيئات الاقتصادية أصبحت عبئا على الدولة ويجب اتخاذ هذه الإجراءات لتصحيح الأوضاع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 02:05 صباحاً - كشف الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، عن أبرز الأسباب التي أدت إلى فشل الهيئات الاقتصادية في مصر خلال السنوات الأخيرة، مما جعلها تمثل عبء على الدولة، ولم يتم الاستفادة منها بالشكل المطلوب.

 

أسباب فشل الهيئات الاقتصادية

وقال عامر، في تصريحات خاصة لـ"كلمتك"، إن من أبرز هذه الأسباب تتمثل في عدم تركيز الحكومة عليها، وتقديم الدعم اللازم لها لتحقيق الأهداف المطلوبة منها، مضيفا أن من أبرز الأسباب أيضا عدم وجود كفاءات يتم الاعتماد عليها في إدارة هذه الهيئات، لتطويرها بشكل مستمر، وتحقيق طفرة في الخدمات أو العائد الذي ينتج عنها. 

 

وأكد ضرورة أن يكون هناك دور مهم للحكومة عبر كافة الأوضاع لتفعيل دور الهيئات الاقتصادية التي لا تستفيد منها دولة، حتى ولو كان هناك تعديلات تشريعية لها، لتتمكن من تقديم قيمة اقتصادية وتنمية مضافة للاقتصاد المصري والموازنة العامة للدولة.

محمد إسماعيل عبده: هيكلة الهيئات الاقتصادية ليس بالسهل والبريد لا يحصل على دعم كاف لأداء مهامه

خبراء يحددون خطط تطوير الهيئات الاقتصادية بقطاع التشييد والبناء

هيئات اقتصادية تمثل أهمية للدولة

وأضاف عامر أن هيئة قناة السويس تعتبر على رأس الهيئات الاقتصادية التي تمثل أهمية كبيرة للدولة، مما ساعدها لتصبح واحدة من أهم مصادر الدخل الأساسي للدولة، بالإضافة إلى هيئة الموانيء البحرية والهيئة المصرية العامة للمعارض، وهيئة الرقابة على الصناعة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق