اتصالات مكثفة لوزير الخارجية والهجرة مع عدد من نظرائه الأفارقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 07:26 مساءً - أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، الجمعة 24 يناير سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع كل من «محمود ثابت كومبو» وزير خارجية تنزانيا، و «محمد مباي» وزير خارجية جزر القمر، و «مامادو تانجارا» وزير خارجية جامبيا و «راساتا رافارافافيتافيكا» وزيرة خارجية مدغشقر.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الاتصالات تناولت سبل تعزيز آليات التعاون بين مصر والدول الأفريقية في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.

وأكد الوزير عبد العاطي حرص مصر على مواصلة دعم الدول الإفريقية في المجالات ذات الأولوية وعلى رأسها البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والتعليم، والصحة، إلى جانب استعداد مصر لمواصلة تقديم الدعم الفني وبرامج التدريب وبناء القدرات بالدول الأفريقية.

كما شدد على أهمية تعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي، منوها في هذا السياق إلى إسهامات الشركات المصرية في أفريقيا واستعدادها لتكثيف نشاطها بالقارة بما يساعد الدول الأفريقية على دعم جهود التنمية فى المجالات المختلفة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية استعرض خلال الاتصالات الجهود المصرية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والتكامل القاري، مؤكدًا على أهمية التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة عابرة الحدود ومنها مكافحة الإرهاب، وتغير المناخ، والأمن الغذائي.

وشدد على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في إطار الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية الأخرى لدفع عجلة التنمية في القارة، بما يعزز التعاون الأفريقي ويحقق مصالح الشعوب الأفريقية الشقيقة.

أعرب الوزراء عن تقديرهم لدور مصر الرائد في دعم القضايا الأفريقية، مشيدين بالجهود المصرية المبذولة لتحقيق التكامل الإقليمي وتعزيز الشراكة بين مصر ودول القارة. كما أكدوا على رغبتهم في تعزيز التعاون مع مصر في شتى المجالات ذات الأولوية المشتركة.

وفي ختام هذه الاتصالات، تم الاتفاق على استمرار التشاور والتنسيق على كافة المستويات لتطوير العلاقات وتعزيز التعاون المشترك، بالإضافة إلى دعم الترشيحات المتبادلة في المؤسسات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي.