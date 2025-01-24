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شروط تمويل الأرملة والابنة في قرض المعاشات من البنك الزراعي - أخبار كلمتك

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شروط تمويل الأرملة والابنة في قرض المعاشات من البنك الزراعي - أخبار كلمتك

شروط تمويل الأرملة والابنة في قرض المعاشات من البنك الزراعي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 10:15 صباحاً -  كشف البنك الزراعي عن تمويل أصحاب المعاشات سواء المبكر أو المحالين للتقاعد في السن القانونية والمحول معاشهم على البنك من إدارة صناديق معاشات التأمين الاجتماعي بالقطاع العام والخاص وأصحاب معاشات القوات المسلحة والشرطة المحول من الإدارة العامة للتأمين والمعاشات.

وقال البنك الزراعي إنه لا يجوز تمويل أصحاب المعاشات المحولة عن طريق النقابات أو الصناديق الخاصة.

وأضاف البنك الزراعي أنه يمكن تمويل الأرملة والابنة فقط بالشروط (أن لا يقل سن الأرملة أو الابنة عن 50 سنة وقت التمويل – إحضار ضامن وأن يكون الضامن يعمل ولا يزيد سنه على 60 عاما مع نهاية القرض).

 

وتابع أن شروط قرض المعاشات هي إلزامية تحويل المعاش على البنك طوال فترة مدة القرض.
وأن لا يقل المعاش عن 900 جم.
ومدة التمويل بحد أقصى 10 سنوات بشرط أن لا يتجاوز سن العميل مع نهاية القرض 65 عاما.
قيمة القرض بحد أدنى 5000 جنيه مصري وبحد أقصى 500,000 جنيه مصري.
سعر العائد 25% سنويا متناقص.

 

الأوراق المطلوبة

1-صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
2- بيان بقيمة المعاش لأصحاب المعاشات، معتمد ومصدق من الجهة المحولة
3- إيصال مرافق حديث لم يمض على تاريخه 3 شهور
4- تعهد تحويل المعاش ويستثنى من صيغة التعهد جميع معاشات القوات المسلحة.

ومن جانب آخر حدد البنك الزراعي المستندات المطلوبة من العملاء لاستخراج بطاقات الائتمان التي يقدمها البنك في فروعه المتعددة.

وتشمل قائمة الأوراق المطلوبة والمستندات لاستخراج البطاقات الائتمانية في البنك الزراعي ما يلي:
مفردات مرتب موضح بها الدخل الشهرى.
إيصال مرافق حديث كهرباء غاز مياة.
بطاقة الرقم القومى السارية.
كشف حساب بنكى فى حالة الأعمال الحرة.
بطاقة الحيازة فى حالة إصدار البطاقة بضمان الحيازة الزراعية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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