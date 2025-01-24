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مشاهير العرب - «الدشاش» يواصل صدارة إيرادات أفلام الموسم بهذا الرقم - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «الدشاش» يواصل صدارة إيرادات أفلام الموسم بهذا الرقم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الدشاش» يواصل صدارة إيرادات أفلام الموسم بهذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 02:51 مساءً - فيلم الدشاش.. بعد مرور 24 يوما على عرضه في السينما، ما زال فيلم «الدشاش» من بطولة الفنان محمد سعد يتصدر إيرادات الأفلام، فسجل في شباك التذاكر أمس الخميس ما يقارب المليون و735 ألف جنيه، ليستمر في انطلاقته محققا إجمالي إيرادات تصل إلى 43 مليون جنيه.

أحداث مسلسل الدشاش

وتدور أحداث فيلم الدشاش، في إطار اجتماعي كوميدي، إذ يقدم محمد سعد شخصية رئيس عصابة، خارج عن القانون، يواجه الكثير من الأعداء، قوي، لا يخشى أحدا، يواجه مواقف في حياته يتسبب في تحولها تمامًا، ويبدأ رحلة التغيير والبحث عن فرصة جديدة بحياة مختلفة عن التي عاشها ويتصدى إلى العديد من الصعوبات.

اقترب من 3 ملايين جنيه.. محمد سعد يتصدر إيرادات الأفلام
فيلم الدشاش لمحمد سعد

أبطال فيلم الدشاش

يضم فيلم الدشاش، في بطولته بجانب محمد سعد، عدد من نجوم الفن أبرزهم: زينة، باسم سمرة ونسرين طافش، ورشوان توفيق، مصطفى أبو سريع، ومحمد جمعة، وهو من تأليف جوزيف عطيه وإخراج سامح عبد العزيز.

فيلم الدشاش لـ محمد سعد

وفي وقت سابق، قال محمد سعد في تصريحات خاصة لـ كلمتك عن الدشاش: «الفيلم ملىء بالمباريات التمثيلية بينى وبين كل أبطال العمل، مثل باسم سمرة وخالد الصاوى، والفنانة زينة، التى أعود للتعاون معها بعد 17 عامًا، منذ أن قدمنا معًا فيلم بوشكاش، وجميع صناع العمل بذلوا فيه مجهودًا كبيرًا، وأتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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