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مشاهير العرب - نانسي عجرم تتصدر التريند بسبب زوجها فادي الهاشم.. ما القصة؟ (صور) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - نانسي عجرم تتصدر التريند بسبب زوجها فادي الهاشم.. ما القصة؟ (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نانسي عجرم تتصدر التريند بسبب زوجها فادي الهاشم.. ما القصة؟ (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 02:51 مساءً - نانسي عجرم.. استحوذت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، على مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب تداول أنباء انفصالها عن زوجها الدكتور فادي الهاشم، بعد زواج استمر 17 عامًا.

نانسي عجرم

انفصال نانسي عجرم عن زوجها

وكانت نانسي عجرم، قد نشرت صورة لعائلتها وعلقت عليها بتغريدة غامضة عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «إكس»، قائلةً: «عندما ينتهي فصل، تبدأ روحنا في كتابة فصل جديد، هذه سنّة الحياة»، وهي الكلمات التي أثارت سلسلة من تساؤلات الجمهور حول حقيقة انفصالها عن زوجها بعد زواج استمر 17 عامًا ساد من التفاهم والحب بينهما، أثمر عن انجاب 3 فيتات.

نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

وأكدت صحف وصفحات لبنانية عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن الطرفين سيعلنان انفصالهما قريبًا، مع استمرار التفاهم والود والصداقة بينهما، من أجل استمرار استقرار عائلتهما.

وحذفت نانسي عجرم، جميع صورها مع زوجها عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام».

نانسي عجرم

تفاصيل زواج نانسي عجرم من فادي الهاشم

تزوجت الفنانة نانسي عجرم، من طبيب الأسنان فادي الهاشم في 2008 خلال تواجدها في قبرص، وبعد عام من الزواج انجبت ابنتها الأولى ميلا، وحرصت على اخفاء ابنتها عن الأنظار حتى ظهرت معها لأول مرة في كليب «يا كثر» في 2011.

أحدث أغاني نانسي عجرم

طرحت الفنانة نانسي عجرم، أحدث أغانيها، بعنوان «من نظرة»، على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

وكانت الفنانة نانسي عجرم قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم، حيث حمل اسم الأغنية الأولى «مقسوم»، وهي من كلمات تامر مهدي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع coolpix boy، أما الأغنية الثانية فجاء اسمها «قلبي يا محتاس»، من كلمات منة القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق، يحيى وإسماعيل نصرت.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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