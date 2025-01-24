المخرج مجدي أحمد علي: “ضحك ولعب وجد وحب” شاهد على ما فعلته في السيناريو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 02:50 مساءً - قال المخرج مجدي أحمد علي، إن هناك اختلافا كبيرا بين المعالجة الدرامية والسينمائية، والكثير لا يعلم هذا الأمر، وهو ما نجح فيه الكاتب محمد رفيع في كتابه "السيناريو.. دليل احتراف الدراما".





وأضاف المخرج الكبير، أثناء مناقشة كتاب "السيناريو.. دليل احتراف الدراما" للكتاب محمد رفیع، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب "الفرق بين النص الأدبي وكاتب السيناريو كبير، والمخرج هو صاحب الرؤية الحقيقة في هذا الأمر، وهو ما فعلته في سيناريو فيلم “ضحك ولعب وجد وحب”، والمخرج الذي لا يفهم في السيناريو عنده مشكلة، لذلك أنا عندي الحرية الكاملة في اختيار الشخصيات وإلغاء بعض الأدوار في أي عمل؛ لأن المخرج يعتبر مفسرا للسيناريو، وليس منفذا".





وتابع مجدي أحمد علي: "السيناريو هم كبير، يجب دراسته جيدًا للخروج بأفضل رؤية".

على الجانب الآخر، يتناول كتاب "السيناريو.. دليل احتراف الداما"، الكثير من الموضوعات كنشأة الدراما، والفارق بين المعالجة الدرامية والمعالجة السينمائية، وكيف نسجل الفكرة، وكيف نرسم الشخصية، ونظريات البناء الدرامي، والتيمات الدرامية العالمية، ومدارس كتابة السيناريو، وتطبيقات عربية وأجنبية، وغيرها الكثير ليكون مرجعًا لعشاق الدراما، وقد يستتبع بسلسلة متخصصة في كل موضوع على حدة، فالسيناريو ومدارسه تتطور يومًا عن يوم.

الكاتب "محمد رفيع"، قاص وروائي وسيناريست، وصلت مجموعته القصصية "في مديح الكائنات"، الصادرة عن دار النسيم للنشر، إلى القائمة القصيرة لجائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية بالكويت 2023.

كما حصل على جائزة ساويرس الثقافية لأفضل مجموعة قصصية فرع الشباب، في دورتها لعام 2012، عن مجموعته القصصية "أبهة الماء".

وكُرّم محمد رفيع في مؤتمر "تشيكوف" في روسيا عام 2019، كما رشحت مجموعته القصصية "عسل النون" في القائمة القصيرة لجائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية بالكويت للعام 2016.

صدر للقاص "محمد رفيع" العديد من الأعمال الإبداعية، منها "أنا ذئب كان"، رواية عن دار بتانة. "ساحل الغواية" رواية صدرت عام 2016، بالإضافة إلى مجموعاته القصصية: "بوح الأرصفة" 2003، "ابن بحر" 2005، "أبهة الماء" 2009، "عسل النون" 2015، "تعرف تعشق كمنجة" وغيرها.

معرض الكتاب 2025

تقام فعاليات الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتحل سلطنة عمان ضيف شرف الدورة السادسة والخمسين من المعرض، كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور أحمد مستجير العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، فيما تحل الكاتبة فاطمة المعدول شخصية المعرض لكتاب الطفل.



مواعيد معرض الكتاب 2025

ويستقبل المعرض زواره يوميًّا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وجاءت خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعمًا للعدالة الثقافية.

سعر تذكرة معرض القاهرة للكتاب 2025

وتم تحديد سعر تذكرة دخول معرض الكتاب بـ 5 جنيهات، ويمكن الحصول على تذكرة المعرض عن طريق منافذ البيع الموجودة بجانب أبواب المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، أو من خلال الموقع الإلكتروني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عن طريق الدخول على الموقع واختيار كلمة شراء التذكرة ثم إدخال رقم الهاتف والضغط على كلمة المتابعة لشراء التذكرة، وبعدها يقوم المستخدم بتحديد عدد التذاكر الراغب في الحصول عليها ثم المتابعة بالضغط على كلمة اختر وسيلة الدفع، وبعد الانتهاء من تلك الخطوات سيقوم الموقع بإظهار التذكرة الإلكترونية لحفظها واستخدامها عند عبور بوابات معرض الكتاب 2025.

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