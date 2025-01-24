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شاهد، أحدث إصدارات الأعلى للثقافة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 - أخبار كلمتك

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شاهد، أحدث إصدارات الأعلى للثقافة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 - أخبار كلمتك

شاهد، أحدث إصدارات الأعلى للثقافة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 01:35 صباحاً - تطلق الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب، غدا الجمعة، كاليوم الأول للافتتاح الرسمي للجمهور وعشاق القراءة واقتناء الكتب في كل مكان.

وكشف المجلس الأعلى للثقافة عن قائمة بأحدث إصداراته في معرض الكتاب ٢٠٢٥.

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مهرجان القاهرة الدولى للكتاب

حيث تأتي هذه الدورة تحت شعار: "اقرأ… في البدء كان الكلمة" وتُقام فعالياتها الثقافية في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 5 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل عليها "سلطنة عمان" ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير العالم والأديب المصري؛ شخصية المعرض، واسم الكاتبة فاطمة المعمول؛ شخصية معرض كتاب الطفل.

وتقام على مساحة 55 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (6) صالات للعرض، ويصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة إلى 1345 دار نشر، من 80 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 6150 عارضًا هذا العام، يعرضون تنوعًا ثريًا من الإصدارات الأدبية والفكرية.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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