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حقيقة طلاق نانسي عجرم من زوجها فادي الهاشم - أخبار كلمتك

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حقيقة طلاق نانسي عجرم من زوجها فادي الهاشم - أخبار كلمتك

حقيقة طلاق نانسي عجرم من زوجها فادي الهاشم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 02:15 مساءً - انتشرت في الساعات الماضية، الكثير من المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تفيد بطلاق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، من زوجها فادي الهاشم.

وكشف مصدر مقرب من نانسي عجرم حقيقة طلاقها، حيث أكد أن هناك خلافا وقع بالفعل بين الفنانة اللبنانية وزوجها، في الأيام الماضية، مشيرا إلى أن الطلاق لم يقع رسميا.

وقال المصدر، إن هناك بعض الأصدقاء المقربين من الثنائي حاولوا التدخل للتهدئة. 

على الجانب الآخر كانت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أشادت بحفل “جوي أووردز” بالمملكة العربية السعودية.

وكتبت نانسي عجرم في تدوينة لها عبر حسابها على موقع إكس: “سنة عن سنة عم تأكد جوي أووردز إنها تجربة استثنائية وعالمية بكل المقاييس.. مبروك مرة جديدة للمملكة ولإلنا كفنانين ولكل القائمين على هذا الحفل الناجح والمُبهر. ومبروك سلفا لكل الفائزين”.

جوي أووردز 2025

ويشارك في الحفل بنسخته الخامسة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صناع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة وتواجد حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة، وغيرهم.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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