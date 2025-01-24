مشاهير العرب - «كنت رزقي وانقطع».. نشوى مصطفى تتذكر زوجها بكلمات مؤثرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 02:51 مساءً - حرصت الفنانة نشوى مصطفى، على تذكر زوجها الراحل، والذي رحل عن عالمنا في 28 ديسمبر الماضي.

وتذكرت نشوى مصطفى، عبر حسابها على «فيسبوك» زوجها، قائلة: «الله يرحمك ويسعدك ويراضيك يا نور عينيا، عارف يا عماد إمبارح أخويا بيقولي أنتى كنتى مهمومة وبتراعى وواخدة بالك مننا كلنا».

كما أضافت نشوى مصطفى: «وقالي أبيه عماد هو الوحيد اللي كان مهموم وواخد باله منك وبيراعيكي ومهتم بيكي، يا عماد أنت كنت رزقي الكبير ورزقي انقطع، أنت كنت سندي وضهري وستري، أنت كنت اطمئنان قلبي، أنت كنت سري كنت بجري عليك اشتكي لك وتصبرني».

وتابعت نشوى مصطفى: «أنا أتيتمت مش هكذب عليك، أنا بامثل إنى عايشه، قلبي مغروس فيه خنجر وروحي مصلوبة فوق محرقة، نار فراقك بتزيد كل ما الوقت بيعدي مش بتقل، خدعتنى ومشيت بسرعة».

وواصلت نشوى مصطفى: «بينا كلام لسه مخلصش، بينا أحلام لولادنا وأحفادنا لسه ما اتحققتش، أنت موجود قدام عينيا طول الوقت، وصوتك فى وداني، ادعي لى ياحبيبي، يارب امتى اللقا، اللي بيحب ربنا يدعى لحبيبي بالرحمة ويدعي لي بالصبر ويدعى لولادي بالصبر والثبات».

نشوى مصطفى ترد على منتقدي خروجها للعمل

وفي وقت سابق، خرجت الفنانة نشوى مصطفى لترد على موجة الانتقادات التي تعرضت لها بعد ظهورها على شاشة التلفزيون واستئناف عملها عقب وفاة زوجها.

وقالت نشوى مصطفى: «الناس مش فاهمة أن في حاجة اسمها شروط جزائية في العقود، وأنا مش هقدر أتحمل دفع الملايين، فمضطرة أنزل أشتغل».

وعلّقت أيضا على ظهورها بمكياج موضحة: «التصوير له شروط، منها الإضاءة والمكياج، وده مش بهدف التجميل لإرضاء حد، ربنا هو العالم بنيتي، وأنا مش مضطرة أبرر».