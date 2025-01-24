تداول ناشطون عن تدهور مفاجئ بصحة قائد مكافحة الارهاب السابق يسران المقطري
وبحسب ناشطون فان يسران المقطري، قائد جهاز مكافحة الإرهاب في عدن والمتهم الرئيسي في قضية علي عشال الجعدني، في حالة حرجة وتم نقله إلى احدى مستشفيات الامارات
وحتى اللحظة لم تؤكد او تنفي الجهات الرسمية او المقربة من يسران المقطري حقيقة الانباء المتداولة.
وبحسب مصادر فان الانباء المتداولة عن تدهور مفاجئ لصحة يسران المقطري مجرد اشاعات بمحاولة لاعادة قضية اختطاف عشال الى الواجهه مجددا.
ماحقيقة نقل يسران المقطري الى العناية المركزة بهذه الدولة؟ - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الجمعة 24 يناير 2025 02:56 مساءً - كلمتك/خاص:
تداول ناشطون عن تدهور مفاجئ بصحة قائد مكافحة الارهاب السابق يسران المقطري
تداول ناشطون عن تدهور مفاجئ بصحة قائد مكافحة الارهاب السابق يسران المقطري
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