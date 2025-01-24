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ماحقيقة نقل يسران المقطري الى العناية المركزة بهذه الدولة؟ - أخبار كلمتك

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ماحقيقة نقل يسران المقطري الى العناية المركزة بهذه الدولة؟ - أخبار كلمتك

ماحقيقة نقل يسران المقطري الى العناية المركزة بهذه الدولة؟ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 24 يناير 2025 02:56 مساءً - كلمتك/خاص:

تداول ناشطون عن تدهور مفاجئ بصحة قائد مكافحة الارهاب السابق يسران المقطري 
وبحسب ناشطون فان يسران المقطري، قائد جهاز مكافحة الإرهاب في عدن والمتهم الرئيسي في قضية علي عشال الجعدني، في حالة حرجة وتم نقله إلى احدى مستشفيات الامارات 
وحتى اللحظة لم تؤكد او تنفي الجهات الرسمية او المقربة من يسران المقطري حقيقة الانباء المتداولة.
وبحسب مصادر فان الانباء المتداولة عن تدهور مفاجئ لصحة يسران المقطري مجرد اشاعات بمحاولة لاعادة قضية اختطاف عشال الى الواجهه مجددا. 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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