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في تصاعد للمواجهة .. هجوم حو ثي يستهدف هذه المحافظة بمسيرات - أخبار كلمتك

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في تصاعد للمواجهة .. هجوم حو ثي يستهدف هذه المحافظة بمسيرات - أخبار كلمتك

في تصاعد للمواجهة .. هجوم حو ثي يستهدف هذه المحافظة بمسيرات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 24 يناير 2025 09:17 صباحاً - كلمتك/ خاص

أفاد مصدر عن هجوم حو ثي بمسيرات استهدف جبهات تعز .

وقال المصدر إن قوات الجيش تصدت للهجوم واجبرت المسيرات على المغادرة .

واختتم :الهجوم الحو ثي يبشر بعودة الصراع و هو لجس النبض بين أطراف النزاع

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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