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البنك المركزي يتلقى هذا الدعم - أخبار كلمتك

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البنك المركزي يتلقى هذا الدعم - أخبار كلمتك

البنك المركزي يتلقى هذا الدعم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 24 يناير 2025 12:12 مساءً - كلمتك/خاص:

في لقاءٍ هام عُقد في العاصمة الأردنية عمان، أكد سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعمهم المستمر للبنك المركزي اليمني وجهوده الحثيثة لتحقيق الاستقرار النقدي وتعزيز القطاع المصرفي.

جاء هذا التأكيد خلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني، الأستاذ أحمد المعبقي، بسفراء الاتحاد الأوروبي، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في اليمن.

وأكد السفراء الأوروبيون على أهمية دور البنك المركزي في الحفاظ على استقرار الاقتصاد اليمني، مشيرين إلى أن دعمهم يأتي في إطار حرص الاتحاد الأوروبي على مساعدة الشعب اليمني في تجاوز الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها.

من جانبه، أعرب محافظ البنك المركزي عن شكره وتقديره للدعم المستمر الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لليمن، مؤكدًا أن هذا الدعم يساهم بشكل كبير في تعزيز جهود البنك المركزي لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي.

وأوضح المعبقي أن البنك المركزي يعمل جاهدًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز جاذبية الاستثمار في اليمن.
 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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