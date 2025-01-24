البنك المركزي يتلقى هذا الدعم - أخبار كلمتك

في لقاءٍ هام عُقد في العاصمة الأردنية عمان، أكد سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعمهم المستمر للبنك المركزي اليمني وجهوده الحثيثة لتحقيق الاستقرار النقدي وتعزيز القطاع المصرفي.

جاء هذا التأكيد خلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني، الأستاذ أحمد المعبقي، بسفراء الاتحاد الأوروبي، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في اليمن.

وأكد السفراء الأوروبيون على أهمية دور البنك المركزي في الحفاظ على استقرار الاقتصاد اليمني، مشيرين إلى أن دعمهم يأتي في إطار حرص الاتحاد الأوروبي على مساعدة الشعب اليمني في تجاوز الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها.

من جانبه، أعرب محافظ البنك المركزي عن شكره وتقديره للدعم المستمر الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لليمن، مؤكدًا أن هذا الدعم يساهم بشكل كبير في تعزيز جهود البنك المركزي لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي.

وأوضح المعبقي أن البنك المركزي يعمل جاهدًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز جاذبية الاستثمار في اليمن.

