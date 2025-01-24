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نجاة شخصية بارزة من محاولة اغتيال في الضالع - أخبار كلمتك

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نجاة شخصية بارزة من محاولة اغتيال في الضالع - أخبار كلمتك

نجاة شخصية بارزة من محاولة اغتيال في الضالع - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 24 يناير 2025 12:12 مساءً - كلمتك/خاص:

تعرض الشخصية الاجتماعية عبدالرحمن السنمي لاطلاق كاد ان يودي بحياته.

على صعيد متصل اصدرت شخصيات اجتماعية بيانا نددت فيه بالحادثة.

وجاء في البيان:"

#بيان_شجب_واستنكار

صادر عن مشائخ وأعيان ومثقفي وأكاديميي ونخب سياسية محافظة الضالع


التاريخ: [23/1/2025]


تتضافر جهود مشائخ وأعيان ومثقفي وأكاديميي محافظة الضالع اليوم في وقفةٍ موحدة للتعبير عن شجبهم واستنكارهم الشديد لواقعة محاولة اغتيال المهندس عبد الرحمن علي حمود السنمي، التي تعرض لها من قبل أفراد لا ضمير لهم ولا مرؤة، أثناء تأديته لواجباته.


إن هذه الحادثة تدق ناقوس الخطر، وتستدعي منّا جميعًا أن نرفع صوتنا عاليًا، مناشدين السلطة المحلية والقيادات الأمنية والمجلس الانتقالي ضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية لضبط الجناة والمشاركة في تحقيق العدالة.

 

نؤكد أن أي تأخير أو تسويف في هذا الشأن لن يُقبل، وستتحمل الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تطرأ بسبب ذلك.


إننا نطالب بتحويل الجناة إلى القضاء لتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم، تكريمًا لكرامة الانسان و لهيبة الدولة وحماية لمكتسبات الثورة و المجتمع.


نسأل الله أن يلهمنا جميعًا السداد والتوفيق.


والله ولي التوفيق.

 

 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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