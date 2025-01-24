بالصورة.. تعرض مواطنة لجلطة دماغية بالشارع نتيجة هذا الامر - أخبار كلمتك

تعرضت امراة من محافظة تعز بجلطة دماغية وسقطت على الأرض بسبب ان الركاب لهم 5 أيام عالقين في منفذ العبر، يعانون من البرد والمعاناة.

وبحسب مصادر فان ذلك بسبب توقف الناس عن دفع الـ10 الريال، ما أدى إلى زيادة التعقيدات والتأخير للمسافرين.في السابق، عندما كانت الرسوم 10 الريال، كانت الزحمة تظهر فقط في شعبان ورمضان.

واضافوا:أما الآن، فمنذ أكثر من 4 أشهر والزحام لم يتوقف، والسبب وجود أربع نقاط تفتيش بدلًا من نقطة واحدة كما كان الحال من قبل.هذا الوضع بحاجة إلى حلول عاجلة، فمعاناة الناس لا تُحتمل.