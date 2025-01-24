وزير التعليم العالي يوجه الجامعات بإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يوجه الجامعات بإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - وزير الإسكان يُصدر قرارا جديدا بشأن ارتفاعات المباني بالقرى - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - وزير الإسكان يُصدر قرارا جديدا بشأن ارتفاعات المباني بالقرى - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - أحدث تصوير جوي لمشروع محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض بميناء الدخيلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - أحدث تصوير جوي لمشروع محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض بميناء الدخيلة - أخبار كلمتك

بطولة العالم لكرة اليد، منتخب مصر يرتدي الزي الأسود في مواجهة سلوفينيا - أخبار كلمتك

بطولة العالم لكرة اليد، منتخب مصر يرتدي الزي الأسود في مواجهة سلوفينيا - أخبار كلمتك

قبل صدام الليلة، تاريخ مواجهات مصر وسلوفينيا في بطولات العالم لليد - أخبار كلمتك

قبل صدام الليلة، تاريخ مواجهات مصر وسلوفينيا في بطولات العالم لليد - أخبار كلمتك

موعد مباراة مصر وسلوفينيا في بطولة العالم لكرة اليد والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة مصر وسلوفينيا في بطولة العالم لكرة اليد والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

تحرك عسكري للحوثيين استعدادا للحرب - أخبار كلمتك

تحرك عسكري للحوثيين استعدادا للحرب - أخبار كلمتك

مواطنون بعدن يناشدون بتخفيض أسعار البترول - أخبار كلمتك

مواطنون بعدن يناشدون بتخفيض أسعار البترول - أخبار كلمتك

عرض عسكري في مأرب استعدادا لهذا الامر - أخبار كلمتك

عرض عسكري في مأرب استعدادا لهذا الامر - أخبار كلمتك

حالات اغماء بصفوف المواطنين بمنفذ الوديعة وسيارات الاسعاف تهرع للمكان(صورة) - أخبار كلمتك

حالات اغماء بصفوف المواطنين بمنفذ الوديعة وسيارات الاسعاف تهرع للمكان(صورة) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

بالصورة.. تعرض مواطنة لجلطة دماغية بالشارع نتيجة هذا الامر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بالصورة.. تعرض مواطنة لجلطة دماغية بالشارع نتيجة هذا الامر - أخبار كلمتك

بالصورة.. تعرض مواطنة لجلطة دماغية بالشارع نتيجة هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 24 يناير 2025 12:12 مساءً - كلمتك/خاص:

تعرضت امراة من محافظة تعز بجلطة دماغية وسقطت على الأرض بسبب ان الركاب لهم 5 أيام عالقين في منفذ العبر، يعانون من البرد والمعاناة. 
وبحسب مصادر فان ذلك بسبب توقف الناس عن دفع الـ10 الريال، ما أدى إلى زيادة التعقيدات والتأخير للمسافرين.في السابق، عندما كانت الرسوم 10 الريال، كانت الزحمة تظهر فقط في شعبان ورمضان. 
واضافوا:أما الآن، فمنذ أكثر من 4 أشهر والزحام لم يتوقف، والسبب وجود أربع نقاط تفتيش بدلًا من نقطة واحدة كما كان الحال من قبل.هذا الوضع بحاجة إلى حلول عاجلة، فمعاناة الناس لا تُحتمل.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

في تصاعد للمواجهة .. هجوم حو ثي يستهدف هذه المحافظة بمسيرات - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق