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عاجل : إصابة امرأة بمنفذ الوديعة والسبب صادم ! - أخبار كلمتك

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عاجل : إصابة امرأة بمنفذ الوديعة والسبب صادم ! - أخبار كلمتك

عاجل : إصابة امرأة بمنفذ الوديعة والسبب صادم ! - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 24 يناير 2025 09:17 صباحاً - كلمتك/ خاص

أفاد مسافرون عن سقوط امرأة وإصابتها بجلطة دماغية بمنفذ الوديعة .
و قال المسافرون أن المرأة اصيبت بجلطة في منطقة العبر .

واضافوا : المرأة اصيبت عقب ايام من الانتظار بالكنفذ للدخول صوب السعودية .

واختتموا: زحام خانق بمنفذ الوديعة وسط حالة من الفوضى وعدم توفر اساسيات الحياة

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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