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تحرك عسكري للحوثيين استعدادا للحرب - أخبار كلمتك

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تحرك عسكري للحوثيين استعدادا للحرب - أخبار كلمتك

تحرك عسكري للحوثيين استعدادا للحرب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 24 يناير 2025 12:12 مساءً - كلمتك/خاص:

كشف المحلل العسكري العميد ياسر صالح في حديث" عن تحركات واسعة النطاق تقوم بها مليشيا الحوثي في جبهات عدة، أبرزها تعز وأبين ومأرب. وأوضح العميد صالح أن هذه التحركات تتمثل في عمليات إعادة تموضع لقواتها، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات استطلاع مكثفة باستخدام مختلف الوسائل التقنية.

 

وأشار العميد صالح إلى أن هذه التحركات الحوثية تأتي في سياق الاستعداد لأي عمليات عسكرية محتملة قد تشهدها هذه الجبهات، مما يثير القلق بشأن تصعيد جديد في الصراع الدائر باليمن. وأضاف أن هذه التحركات تعكس رغبة الحوثيين في تعزيز مواقعهم الدفاعية، والسيطرة على مناطق إضافية، وكذلك إرباك قوات الحكومة اليمنية.


وأكد العميد صالح أن هذه التحركات الحوثية تتطلب من قوات الحكومة اليمنية والحلفاء رفع مستوى الاستعداد القتالي، وتنفيذ عمليات استباقية لمنع الحوثيين من تحقيق أي مكاسب ميدانية.
 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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تحرك عسكري للحوثيين استعدادا للحرب - أخبار كلمتك

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