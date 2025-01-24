رسائل السيسي في عيد الشرطة، أبرزها "نسير في الطريق الصحيح رغم كل التحديات" - أخبار كلمتك

رسائل السيسي في عيد الشرطة، أبرزها "نسير في الطريق الصحيح رغم كل التحديات" - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن توجه بأداء زوجة ونجل ضحية الأقصر فريضة الحج - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن توجه بأداء زوجة ونجل ضحية الأقصر فريضة الحج - أخبار كلمتك

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

موقف عمر مرموش، تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

موقف عمر مرموش، تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

الصليب الأحمر يصل لنقطة تسليم 4 محتجزات إسرائيليات لدى حماس - أخبار كلمتك

الصليب الأحمر يصل لنقطة تسليم 4 محتجزات إسرائيليات لدى حماس - أخبار كلمتك

الذهب يوسع مكاسبه لأعلى مستوى وعيار 21 يسجل هذا الرقم صباح اليوم السبت - أخبار كلمتك

الذهب يوسع مكاسبه لأعلى مستوى وعيار 21 يسجل هذا الرقم صباح اليوم السبت - أخبار كلمتك

رابط وخطوات الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس - أخبار كلمتك

رابط وخطوات الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس - أخبار كلمتك

وزير الري يؤكد أهمية المتابعة الفنية والمالية والإدارية لمشروعات الوزارة - أخبار كلمتك

وزير الري يؤكد أهمية المتابعة الفنية والمالية والإدارية لمشروعات الوزارة - أخبار كلمتك

قبل فتح البوابات، طوابير أمام معرض الكتاب في ثاني أيامه (صور) - أخبار كلمتك

قبل فتح البوابات، طوابير أمام معرض الكتاب في ثاني أيامه (صور) - أخبار كلمتك

نجل صالح العويل: مفيش حد من المهن التمثيلية تدخل في أزمة والدى الصحية - أخبار كلمتك

نجل صالح العويل: مفيش حد من المهن التمثيلية تدخل في أزمة والدى الصحية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

مفتي الجمهورية يتفقد جناح الأزهر بمعرض الكتاب ويشيد بدوره في نشر المعرفة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مفتي الجمهورية يتفقد جناح الأزهر بمعرض الكتاب ويشيد بدوره في نشر المعرفة - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية يتفقد جناح الأزهر بمعرض الكتاب ويشيد بدوره في نشر المعرفة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 08:05 مساءً - تفقد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، اليوم الجمعة، جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56.

وأعرب عن إعجابه بحسن التنظيم، وتنوع أركان الجناح التي تلبي احتياجات مختلف الزوار، مؤكدًا أهمية مشاركة الأزهر في هذا الحدث الثقافي العالمي لتعزيز العلم والمعرفة والفكر الوسطي المعتدل.

مفتي الجمهورية: جناح الأزهر بمعرض الكتاب يعد منصة مهمة للتواصل مع الجمهور وعرض جهود الأزهر

وأوضح مفتي الجمهورية، أن جناح الأزهر بمعرض الكتاب، يعد منصة مهمة للتواصل مع الجمهور وعرض جهود الأزهر في مجالات الفتاوى، والتعليم، والتراث، بالإضافة إلى دوره في بناء الفكر الإسلامي السليم، مبينًا أن مشاركة الأزهر في المعرض تعكس  التزامه العميق بنشر قيم التسامح والعلم، مؤكدًا  أهمية هذا الحدث الثقافي في تعزيز الحوار بين الثقافات المختلفة وتوضيح الصورة الحقيقية للإسلام.

8f90d1728e.jpg

مشاركة الأزهر في معرض القاهرة الدولي للكتاب 

ويشارك الأزهر الشريف -للعام التاسع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 وذلك انطلاقًا من مسئولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام.

ad625af012.jpg
02fba516f8.jpg

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق