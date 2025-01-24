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الخزانة الأمريكية تلغي العقوبات على المستوطنين في الضفة الغربية  - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 08:00 مساءً - أعلنت وزارة  الخزانة الأمريكية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، عن  إلغاء العقوبات على المســتوطنين في الضفة الغربية تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الخزانة الأمريكية تلغي العقوبات على المســتوطنين في الضفة الغربية 

ويوم الثلاثاء الماضي، اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صادر عنها، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتشجيع المستوطنين على ارتكاب مزيد من الجرائم في الضفة الغربية المحتلة.

وحذرت الخارجية الفلسطينية  من محاولات تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، تمهيدا لبسط حالة من الفوضى العنيفة لتسهيل ضمها.

 

أول القرارات التي اتخذها ترامب عقب تنصيبه

 

وكان من أول القرارات التي اتخذها ترامب عقب تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة، أن ألغى أمرا تنفيذيا أصدره سلفه جو بايدن وينص على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين بأعمال عنف في الضفة الغربية.

 

وأبطل ترامب الأمر التنفيذي الذي وقعه بايدن في فبراير 2024 ومهد الطريق حينها لإدراج العديد من المستوطنين والمجموعات المتهمة بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، في القوائم الأميركية السوداء.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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