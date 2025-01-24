قال محمد علي الحسيني:اعادة التصنيف الاميركي لجماعة الحوثي تنظيما ارهابيا امر منطقي وايجابي ، لان النشاط العسكري لهذه الجماعة لاكثر من سنة عطل الملاحة البحرية الدولية.
واضاف: والحق الضرر الجسيم باقتصادات عدد من الدول العربية من دون تحقيق الهدف المعلن والمزعوم له ، اي مساندة غزة .
واختتم:عملية تقليم اظافر المليشيات الايرانية مستمرة ولن تتوقف عند ما جرى حتى الآن ، والحوثيون هم على جدول التصفية لان وجودهم يهدد الامن القومي العربي والاستقرار الاقليمي والسلام الدولي.
وكان الحسيني قد تنبأ قبل اشهر باغتيال
زعيم الحوثيين.
تنبأ باغتيال زعيم الجماعة.. مقرب من نص ر الله يؤكد هذا الامر بشان تصنيف الحوثيين تنظيم ار هابي - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الجمعة 24 يناير 2025 01:17 صباحاً - كلمتك/خاص:
قال محمد علي الحسيني:اعادة التصنيف الاميركي لجماعة الحوثي تنظيما ارهابيا امر منطقي وايجابي ، لان النشاط العسكري لهذه الجماعة لاكثر من سنة عطل الملاحة البحرية الدولية.
قال محمد علي الحسيني:اعادة التصنيف الاميركي لجماعة الحوثي تنظيما ارهابيا امر منطقي وايجابي ، لان النشاط العسكري لهذه الجماعة لاكثر من سنة عطل الملاحة البحرية الدولية.
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