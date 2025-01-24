تنبأ باغتيال زعيم الجماعة.. مقرب من نص ر الله يؤكد هذا الامر بشان تصنيف الحوثيين تنظيم ار هابي - أخبار كلمتك

قال محمد علي الحسيني:‏اعادة التصنيف الاميركي لجماعة الحوثي تنظيما ارهابيا امر منطقي وايجابي ، لان النشاط العسكري لهذه الجماعة لاكثر من سنة عطل الملاحة البحرية الدولية.

واضاف: والحق الضرر الجسيم باقتصادات عدد من الدول العربية من دون تحقيق الهدف المعلن والمزعوم له ، اي مساندة غزة .

واختتم:عملية تقليم اظافر المليشيات الايرانية مستمرة ولن تتوقف عند ما جرى حتى الآن ، والحوثيون هم على جدول التصفية لان وجودهم يهدد الامن القومي العربي والاستقرار الاقليمي والسلام الدولي.

وكان الحسيني قد تنبأ قبل اشهر باغتيال

زعيم الحوثيين.