بمشاركة حمدي فتحي، الوكرة يفوز علي العربي 3/4 بالدوري القطري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 07:55 مساءً - فاز فريق الوكرة،علي منافسه العربي، بنتيجة 4ـ3 في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري القطري.

وتقدم الوكرة بالهدف الأول والثاني أمام العربي في ثلاث دقائق فقط من الشوط الاول، حيث أحرز الهدفين، جليسون دالا وعيسي العيدوني في الدقيقة 6 و9.

ثم قلص ماركو فيراتي الفارق بعدما سجل هدف العربي الأول بالدقيقة 16.

وفي الشوط الثاني سجل صهيب جنان الهدف الثالث للوكرة بالدقيقة 50، وجاء الهدف الرابع عن طريق جوميس بالدقيقة 62 من ركلة جزاء.

وجاء الهدف الثاني والثالث لفريق العربي عن طريق سانشيز ويوسف المساكني في الدقيقة 67 , 74.

وتواجد المحترف المصري حمدي فتحي في التشكيل الاساسي لفريق الوكرة لمواحهة العربي اليوم.

تشكيل الوكرة ضد العربي

ترتيب الوكرة والعربي في الدوري القطري

وبتلك النتيجة يحتل فريق الوكرة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 17 نقطة، بينما يأتي العربي في المرتبة العاشرة وفي رصيده 13 نقطة.

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