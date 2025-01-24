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محمد صلاح يكشف عن أفضل مواسمه مع ليفربول - أخبار كلمتك

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محمد صلاح يكشف عن أفضل مواسمه مع ليفربول - أخبار كلمتك

محمد صلاح يكشف عن أفضل مواسمه مع ليفربول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 08:00 مساءً - عبر محمد صلاح، نجم ليفربول، عن سعادته بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر داخل الريدز.

محمد صلاح يتحدث عن أفضل مواسمه مع ليفربول 

 وقال صلاح عبر موقع ليفربول الرسمي: "شكرًا جزيلًا لكم، لقد أمضينا شهرًا جيدًا حققنا فيه بعض الانتصارات المهمة".

مضيفا: "أنا لا أفكر كثيرًا في مناقشات الناس حول أفضل موسم لي، المهم هو الاستمرار في الفوز وإبداء الأداء الجيد".

ويؤكد صلاح شعوره بالانتماء للفريق، ويقول: "أشعر أنني جزء كبير من الفريق، وسأساعد الفريق دائمًا على اللعب بشكل أفضل، هذا هو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لي".

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محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر في ليفربول 

وأعلن نادي ليفربول فوز محمد صلاح هداف الريدز بجائزة أفضل لاعب في الفريق خلال شهر ديسمبر الماضي.

وجاء فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب في ليفربول في الشهر للمرة الرابعة هذا الموسم، ليواصل هيمنته على الجائزة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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