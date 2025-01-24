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ناجلزمان مدربا لمنتخب ألمانيا حتى يورو 2028 - أخبار كلمتك

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ناجلزمان مدربا لمنتخب ألمانيا حتى يورو 2028 - أخبار كلمتك

ناجلزمان مدربا لمنتخب ألمانيا حتى يورو 2028 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 12:55 مساءً -  مدد يوليان ناجلزمان تعاقده مع منتخب ألمانيا حتى منافسات بطولة أوروبا 2028.

وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، تمديد يوليان ناجلزمان تمديد تعاقده حتى بطولة أوروبا 2028.
وخرج منتخب ألمانيا من يورو 2024 بعد الخسارة من إسبانيا بهدفين مقابل هدف بدور ربع النهائي.

وتعد تلك المرة الثانية التي يعلن فيها الاتحاد الألماني تمديد تعاقد ناجلزمان.

وسبق أن أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم في أبريل الماضي تمديد تعاقد ناجلزمان المدير الفني للمنتخب لينتهي بنهاية كأس العالم 2026.

 

المدرب صاحب الـ38 عاما سبق وقاد هوفنهايم ولايبزيج وبايرن ميونيخ قبل إقالته من منصبه منتصف الموسم الماضي وتعيين توماس توخيل بدلا منه.

وأصبح ناجلزمان المدرب رقم 12 في تاريخ منتخب ألمانيا.

وتوج ناجلزمان في مسيرته بالدوري الألماني مرة مع بايرن والسوبر الألماني مرتين مع الفريق البافاري.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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