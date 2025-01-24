مانشستر يونايتد يتخطى عقبة جلاسكو رينجرز الإسكتلندي بالدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 12:25 صباحاً - انتهت مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد جلاسكو رينجرز الإسكتلندي 2-1 لصالح المان يونايتد، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة السابعة بالدور الأول من مسابقة الدوري الأوروبي.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد جلاسكو رينجرز

جاء الهدف الأول للمان يوناتيد عن طريق النيران الصديقة للاعب جلاسكو رينجرز جاك بوتلاند في مرماه بالدقيقة 52، ثم تعادل رينجرز بالهدف الأول بالدقيقة 88 قبل أن يضيف برونو فرنانديز الهدف الثاني والفوز لمانشستر يونايتد بالدقيقة 90 +2.

وبهذه النتيجة وصل مانشيتر يونايتد إلى النقطة 15 في المركز الرابع في ترتيب الدوري الأوروبي.

وأجرى مانشستر يونايتد مجموعة من التغييرات على تشكيلته، حيث جلس على مقاعد البدلاء كل من هاري ماجواير ونصير مزراوي وكوبي ماينو ومانويل أوجارتي.

وحل جوشوا زيركزي مكان راسموس هويلوند كمهاجم صريح، بين الجناحين أماد ديالو وأليخاندرو جارناتشو، فيما لعب القائد برونو فرنانديز بمركز متأخر في خط الوسط، على عكس المباريات الأخيرة.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد رينجرز

وضم تشكيل مانشستر يونايتد:

بايندير، ماتياس دي ليخت، ليني يورو، ليساندرو مارتينيز، كولير، كريستيان إريكسن، برونو فرنانديز، ديوجو دالوت، أماد ديالو، زيركزي، جارناتشو.

تشكيل جلاسكو رينجرز أمام مانشستر يونايتد

وضم تشكيل جلاسكو رينجرز كالآتي:

باتلاند، ترافينيير، بروبر، بالوجون، جيفتي، بارون، راسكين، ريدفان، باجرامي، سيرني، حمزة إكمان.

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