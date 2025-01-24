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الأمم المتحدة: أحداث الضفة الغربية قد تؤثر على تنفيذ اتفاق غزة - أخبار كلمتك

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الأمم المتحدة: أحداث الضفة الغربية قد تؤثر على تنفيذ اتفاق غزة - أخبار كلمتك

الأمم المتحدة: أحداث الضفة الغربية قد تؤثر على تنفيذ اتفاق غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 01:10 مساءً - قالت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن أحداث الضفة الغربية قد تؤثر على تنفيذ اتفاق غزة.

وأعربت فرنسا، الأربعاء، عن قلقها الشديد إزاء تصاعد التوتر الأمني في الضفة الغربية حيث ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية في مدينة جنين ومخيمها.

استشهاد 10 فلسطينيين في جنين

وجاء ذلك ردا على عملية الثلاثاء، والتي أسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين، وطالبت إسرائيل بضبط النفس.

فرنسا تدعو إسرائيل لضبط النفس في جنين

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن باريس دعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى ضبط النفس في الوقت الذي تشهد فيه مدينة جنين إطلاق نار كثيفًا وانفجارات في اليوم الثاني من العملية الإسرائيلية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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