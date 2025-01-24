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ترامب يستهدف إلغاء مكتب البنتاجون المسئول عن حماية المدنيين - أخبار كلمتك

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ترامب يستهدف إلغاء مكتب البنتاجون المسئول عن حماية المدنيين - أخبار كلمتك

ترامب يستهدف إلغاء مكتب البنتاجون المسئول عن حماية المدنيين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 12:30 مساءً -  تعمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إلغاء مكتب البنتاجون المسئول عن تعزيز سلامة المدنيين في العمليات الميدانية.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن هذه الخطوة تشير إلى أن ترامب قد ينأى بنفسه عن مجموعة من الإجراءات التي تم وضعها في عهد الرئيس جو بايدن لإعطاء الأولوية لسلامة غير المقاتلين في مناطق الصراع.

 

إلغاء مركز التميز لحماية المدنيين

 وقال مسؤول دفاعي أمريكي إنه في الأيام التي سبقت تنصيب ترامب، قدم فريقه الانتقالي لمسؤولي البنتاجون مجموعة من الأوامر التي تحدد الأولويات المبكرة لولايته الثانية، بما في ذلك الرغبة في مراجعة وربما إلغاء مركز التميز لحماية المدنيين.

 

ويساعد المكتب، الذي يقع داخل إدارة الجيش، الجيش على الحد من الوفيات غير المقصودة بين المدنيين.

ونتيجة لهذا القرار، بدأ الجيش في صياغة اقتراح بوقف تمويل المكتب وربما "حله"، وفقا لخمسة أشخاص مطلعين على المناقشات ووثيقة داخلية استعرضتها صحيفة "واشنطن بوست".

 

وتتطلب الوثيقة، التي صدرت يوم الاثنين ووقعها مدير أركان الجيش اللفتنانت جنرال لورا بوتر، مراجعة كبار قادة الجيش في موعد أقصاه 21 فبراير.

 

ويتطلب إغلاق المكتب، الذي أُنشئ بموجب قانون 2023، موافقة الكونغرس. ولم يتضح ما إذا كانت إدارة ترامب ستسعى إلى إعادة تخصيص بعض وظائف المركز في مكان آخر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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