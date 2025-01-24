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بيان عاجل من حركة حماس بشأن الدفعة الثانية لتبادل الرهائن والأسرى - أخبار كلمتك

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بيان عاجل من حركة حماس بشأن الدفعة الثانية لتبادل الرهائن والأسرى - أخبار كلمتك

بيان عاجل من حركة حماس بشأن الدفعة الثانية لتبادل الرهائن والأسرى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 02:45 مساءً -  أكدت حركة حماس، اليوم الجمعة، أن الدفعة الثانية لتبادل الرهائن والأسرى ستتم في موعدها المحدد يوم غد السبت.

 

الدفعة الثانية لتبادل الرهائن والأسرى

 وأعلنت حركة حــماس، في بيان صادر عنها أمس الخميس، أنها ستسلم اليوم الجمعة، أسماء 4 محتجزين إسرائيليين ستطلق سراحهم في الدفعة التالية.

والأربعاء، نقل موقع والا الإسرائيلي عن مسؤولين قولهم: إن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدأ خلال أيام محادثات مع الأطراف في المنطقة بشأن المرحلة الثانية للاتفاق.

 

بدء المرحلة الثانية من المفاوضات 

 كما نقل عن مسئول إسرائيلي تأكيده أن تل أبيب ستطالب خلال المفاوضات بعدم بقاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السلطة بغزة وبأن تحكم القطاع جهة أخرى.

وفي وقت سابق ذكرت القناة 12 العبرية في تقرير لها، أن أعضاء بالكنيست الإسرائيلي طالبوا بجلسة طارئة لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة وقف إطلاق النار في أقرب وقت.

 

مفاوضات الأسرى بين حماس وإسرائيل 

 ويأتي ذلك بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ وبدء عملية تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل يوم الأحد الماضي.

وأطلقت حماس سراح 3 أسيرات إسرائيليات مقابل إفراج جيش الاحتلال عن عشرات الأسرى الفلسطينيين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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