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الشرع يستقبل وزير الخارجية السعودي في قصر الشعب بدمشق - أخبار كلمتك

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الشرع يستقبل وزير الخارجية السعودي في قصر الشعب بدمشق - أخبار كلمتك

الشرع يستقبل وزير الخارجية السعودي في قصر الشعب بدمشق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 02:05 مساءً -  استقبل أحمد الشرع قائد الإدارة السورية الجديدة، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في قصر الشعب بدمشق.

وزير الخارجية السعودي يزور سوريا

 ووصل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان إلى سوريا، وذلك في زيارة رسمية.

وكان بن فرحان قد التقى أمس الخميس، الرئيس اللبنانى العماد جوزيف عون، وقد بحثنا في مستجدات لبنان والمنطقة، وأكد بن فرحان استمرار وقوف المملكة إلى جانب لبنان كما أكد دعم الإصلاحات من أجل الخروج من الأزمات.

وتابع: "بحثنا فى أهمية الالتزام بوقف النار وانسحاب إسرائيل من الجنوب وتطبيق القرار 1701 والمملكة متفائلة تجاه لبنان".

 

وأضاف بن فرحان "نشدد على أهمية تعزيز الإصلاحات في لبنان من أجل إعادة ثقة الدول به ونعمل بجدية للحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره".

وبعد ساعات من وصوله إلى لبنان، قال مسؤول سوري لـ رويترز إن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، سيزور دمشق وسيجتمع مع مسؤولين كبار في الإدارة السورية الجديدة.

 

تفاؤل سعودي حذر بشأن سوريا

 وبحسب شبكة «العربية»، حملت تصريحات الرياض الأخيرة تجاه سوريا شيئًا من الارتياح عبر عنه وزير الخارجية السعودي في مؤتمر دافوس، إذ قال إن لديه "تفاؤلًا حذرًا" بشأن سوريا، موضحًا أن الإدارة السورية الجديدة تقول الأشياء الصحيحة في السر والعلن، ومنفتحة على العمل مع المجتمع الدولي للتحرك في الاتجاه الصحيح، منوهًا بأن لديها رغبة كبيرة ونية حاسمة للتعاون والتعامل معه بطريقة متجاوبة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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