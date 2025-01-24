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ترامب يعتزم تعديل الدستور الأمريكي لتولي فترة رئاسية ثالثة - أخبار كلمتك

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ترامب يعتزم تعديل الدستور الأمريكي لتولي فترة رئاسية ثالثة - أخبار كلمتك

ترامب يعتزم تعديل الدستور الأمريكي لتولي فترة رئاسية ثالثة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 11:55 صباحاً - قدم أعضاء مجلس النواب في الكونجرس الأمريكي قرارًا من شأنه أن يسمح بإعادة انتخاب رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب لولاية ثالثة.

ويقترح القرار الذي قدمه الجمهوري آندي أوجلز (من ولاية تينيسي)، تعديل دستور الولايات المتحدة وزيادة عدد الفترات المحتملة في أعلى منصب في البلاد إلى ثلاث، بشرط ألا يكون المرشح قد خدم الرئاسة لفترتين متتاليتين. 

وجاء في مشروع القرار أنه: "لا يمكن انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من ثلاث مرات، وكذلك إعادة انتخابه لفترة إضافية لفترتين متتاليتين".

انتخاب ترامب لولاية ثالثة

وسيسمح اعتماد مثل هذا الإجراء بانتخاب ترامب لولاية ثالثة في عام 2028، لأنه فشل في إعادة انتخابه لولاية ثانية في عام 2020. في الوقت نفسه، سيحرم القرار الرؤساء السابقين بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما، الذين شغلوا البيت الأبيض لفترتين متتاليتين، من فرصة إعادة انتخابهم. قال أوجلز في بيان: "من الضروري أن نزود الرئيس ترامب بجميع الموارد التي يحتاجها لتصحيح المسار الكارثي الذي رسمته إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن".

ورغم ذلك، قال موقع "أكسيوس" إن اعتماد هذا القرار غير مرجح، لأنه يتطلب موافقة ثلثي المشرعين في مجلسي الكونغرس، فضلا عن تصديقه من قبل سلطات 38 ولاية لتغيير الدستور الأمريكي. وفي الوقت نفسه، أعرب الموقع عن اعتقاده بأن مجرد ظهور مثل هذه المبادرة يدل على "الولاء العميق" لترامب في صفوف أعضاء مجلس النواب.

ومن الجدير ذكره، أنه وفقا للتعديل الثاني والعشرين للدستور الأمريكي الذي تم تبنيه في عام 1951، لا يمكن انتخاب نفس الشخص رئيسا للدولة أكثر من مرتين على التوالي أو مع استراحة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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