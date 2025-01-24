مصادر : الحو ثيين يشعرون المدارس بهذا الأمر إستعدادآ للحرب ! - أخبار كلمتك

مصادر : الحو ثيين يشعرون المدارس بهذا الأمر إستعدادآ للحرب ! - أخبار كلمتك

الامن السعودي يلاحق يمنيين في الشوارع وبن زايد يكشف امر صادم - أخبار كلمتك

الامن السعودي يلاحق يمنيين في الشوارع وبن زايد يكشف امر صادم - أخبار كلمتك

إصابة لاعب ليفربول وغيابه عن مواجهة إبسويتش تاون - أخبار كلمتك

إصابة لاعب ليفربول وغيابه عن مواجهة إبسويتش تاون - أخبار كلمتك

فحص طبي أخير لـ"دودو" لحسم مشاركته أمام سلوفينيا في مونديال اليد - أخبار كلمتك

فحص طبي أخير لـ"دودو" لحسم مشاركته أمام سلوفينيا في مونديال اليد - أخبار كلمتك

ترامب يستهدف إلغاء مكتب البنتاجون المسئول عن حماية المدنيين - أخبار كلمتك

ترامب يستهدف إلغاء مكتب البنتاجون المسئول عن حماية المدنيين - أخبار كلمتك

طبيب منتخب السعودية السابق يكشف تطورات حالة فهد المولد - أخبار كلمتك

طبيب منتخب السعودية السابق يكشف تطورات حالة فهد المولد - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يوجه الجامعات بإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يوجه الجامعات بإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - وزير الإسكان يُصدر قرارا جديدا بشأن ارتفاعات المباني بالقرى - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - وزير الإسكان يُصدر قرارا جديدا بشأن ارتفاعات المباني بالقرى - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - أحدث تصوير جوي لمشروع محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض بميناء الدخيلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - أحدث تصوير جوي لمشروع محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض بميناء الدخيلة - أخبار كلمتك

بطولة العالم لكرة اليد، منتخب مصر يرتدي الزي الأسود في مواجهة سلوفينيا - أخبار كلمتك

بطولة العالم لكرة اليد، منتخب مصر يرتدي الزي الأسود في مواجهة سلوفينيا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

رئيس جزر القمر يعلن نيته تسليم السلطة لابنه - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 11:55 صباحاً -  أعلن رئيس جزر القمر غزالي عثماني صراحة لأول مرة اعتزامه تسليم السلطة إلى نجله نور الفتح عندما يترك المنصب في 2029، ليؤكد اتهامات من منتقديه بأنه يعد ابنه منذ فترة طويلة لتولي الحكم.

وعين عثماني، الذي شابت إعادة انتخابه قبل عام اتهامات بتزوير الانتخابات، نجله  مسؤولا عن تنسيق الشؤون الحكومية ومنحه سلطات واسعة على مجلس الوزراء.

 

جزر القمر ليست ملكية

 وقال عثماني، أمس الخميس، في كلمة أمام أنصاره بجزيرة موهيلي "سيحل ابني محلي رئيسا للدولة والحزب" مشيرا إلى موعد تركه للسلطة.

 

ولم يرد الفتح بعد على طلب من رويترز للتعليق لكنه قال من قبل إن جزر القمر ليست ملكية.

وفاز حزب عثماني الحاكم فوزا حاسما في الانتخابات البرلمانية هذا الشهر رغم أن أحزاب المعارضة إما قاطعت التصويت أو رفضت النتائج وقالت إن الاقتراع شابه التزوير.

 

وقال عبد الله محمد داود المتحدث باسم ائتلاف المعارضة "بهذا التصريح، أعلن فحسب رسميا عما نعرفه بالفعل".

 

وأضاف داود لرويترز "لكن غزالي يخدع نفسه.. شعب جزر القمر والسياسيون لن يقبلوا بفرض نظام حكم بالتوريث ولا ملكي في جزر القمر".

 

ويبلغ عدد سكان جزر القمر، وهي عبارة عن أرخبيل مكون من 3 جزر في المحيط الهندي قبالة ساحل شرق أفريقيا، نحو 800 ألف نسمة.

 

وقد شهدت نحو 20 انقلابا أو محاولة انقلاب منذ استقلالها عن فرنسا في 1975.

 

ووصل عثماني إلى السلطة لأول مرة في 1999 عن طريق انقلاب وفاز بالرئاسة في 4 انتخابات منذ 2002.

 

ومددت تعديلات دستورية في 2018 متطلبات تناوب الرئاسة بين الجزر الثلاث الرئيسية من كل 5 إلى كل 10 سنوات. وعلى هذا الأساس لن يكون الفتح مؤهلا لخلافة والده في نهاية فترته الرئاسية في 2029 إلا إذا تم تعديل الدستور مرة أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

معركة ليلية، كييف تسقط 25 مسيرة روسية ومقتل 3 أوكرانيين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق