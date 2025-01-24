ترامب يهدد بفرض عقوبات على الصين بسبب المخدرات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 02:05 مساءً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يفضل الاضطرار إلى فرض رسوم جمركية على الصين، وذلك في تصريح حمل تهديدا مبطنا وفرصة للتودد في آن واحد بشأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في الوقت الذي يواصل فيه التهديد باتخاذ إجراءات شاملة.

الرسوم الجمركية

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" التي بُثت أمس الخميس في الولايات المتحدة: "لدينا سلطة واسعة للغاية على الصين تتمثل في الرسوم الجمركية، وهم لا يريدونها.. وأفضل ألا أضطر للجوء إليها. ولكنها قوة هائلة على الصين"، بحسب ما نقلته بلومبرغ.

ويستخدم ترامب الرسوم كتهديد متكرر ضد الأصدقاء والخصوم، وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن العائدات الإضافية المنتظرة من فرض هذه الرسوم ستساعد في تمويل الأولويات المحلية.

وهدد الرئيس الأمريكي في يومه الثاني بالبيت الأبيض بفرض رسوم بنسبة 10% على الصين في الأول من فبراير على خلفية "تدفق" الفنتانيل إلى أمريكا.

ونقلت تقارير إعلامية عن إدارة مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة أن معظم كميات الفنتانيل التي تدخل البلاد تأتي من مكونات مصنوعة في الصين ويتم تهريبها من المكسيك عبر عصابات المخدرات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن هناك "مصالح هائلة مشتركة" بين الولايات المتحدة والصين، وذلك في إحاطة صحفية منتظمة في بكين اليوم الجمعة، مضيفة أنه "يجب على الجانبين تنظيم الحوار والمشاورات".

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