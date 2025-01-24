مشاهير العرب - بعد كشف سر والدة سلمى.. مواعيد عرض الحلقة 8 لـ «إقامة جبرية» | صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 07:26 مساءً - مسلسل إقامة جبرية الحلقة 8.. تواصل أحداث مسلسل إقامة جبرية من بطولة النجمة هنا الزاهد حالة التشويق منذ انطلاقته عبر منصة WATCH IT الرقمية حتى وقتنا الحالي، خاصة بعدما تكشف الحلقة الماضية عن سر جديد في حياة سلمى، بظهورها في السجن لقتل والدها.

ومع كشف الحلقة الماضية لتفاصيل جديدة حول حياة سلمى في مسلسل «إقامة جبرية» لـ هنا الزاهد، ارتفعت مؤشرات بحث الجمهور حول مواعيد عرض الحلقة 8 لمسلسل «إقامة جبرية»، نظرا لرغبتهم في الإجابة على العديد من التساؤلات حول حياتها، وهل يبتعد موسى عن حياتها بعد معرفة الحقيقة.

وتستعرض الأسبوع للقراء والمتابعين مواعيد عرض الحلقة 8 لمسلسل إقامة جبرية.

مواعيد عرض مسلسل «إقامة جبرية» الحلقة 8

ينطلق عرض الحلقة 8 لمسلسل «إقامة جبرية» من بطولة النجمة هنا الزاهد، الأربعاء المقبل الموافق لـ 29 يناير، حيث من المتوقع أن تشهد الحلقة الكثير من الأحداث المشوقة حول سلمى وتفاصيل مرضها النفسي.

أحداث مسلسل إقامة جبرية الحلقة 7

وازدادت الأحداث تشويقا في الحلقة 7 لمسلسل إقامة جبرية، خاصة بعدما تكشف عايدة «صابرين» لنجلها موسى عن حقيقة سلمى، بأنها مريضة نفسيا وتخضع لعلاج بعيادتها، وأنها قامت بقتل زوجها، وتتصاعد الأحداث لنجد أن والدة سلمى على قيد الحياة، وقامت بقتل والدها.

أبطال مسلسل إقامة جبرية

ويشارك في بطولة مسلسل إقامة جبرية، بجانب هنا الزاهد عدد من النجوم أبرزهم «محمد الشرنوبي، صابرين، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمود البزاوي، حازم إيهاب، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وضيف الشرف أحمد حاتم، وأخرين من نجوم الفن، والعمل ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل إقامة جبرية

وتدور أحداث مسلسل إقامة جبرية في إطار من الإثارة والتشويق، حول مجموعة من الأشخاص المحتجزين في مكان واحد وسط ظروف غامضة، مع تصاعد الأحداث وزيادة التوتر بين الشخصيات، تبدأ الأسرار بالانكشاف، ويعرض المسلسل في 10 حلقات.