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معركة ليلية، كييف تسقط 25 مسيرة روسية ومقتل 3 أوكرانيين - أخبار كلمتك

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معركة ليلية، كييف تسقط 25 مسيرة روسية ومقتل 3 أوكرانيين - أخبار كلمتك

معركة ليلية، كييف تسقط 25 مسيرة روسية ومقتل 3 أوكرانيين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 11:40 صباحاً -  قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الجمعة، إن الدفاعات الجوية أسقطت 25 من 58 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجوم ليلي.

وأضافت أن 27 طائرة مسيرة روسية أخرى "فُقدت"، في إشارة إلى استخدام كييف لمعدات إلكترونية بهدف تحويل مسارها.

 

إحراق مبان سكنية وتجارية

فيما قال مسؤولون اليوم الجمعة إن روسيا أطلقت وابلًا من الطائرات المسيرة في هجوم على أوكرانيا خلال الليل مما أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإلحاق أضرار بمبان سكنية وتجارية.

 

وذكرت وزارة الداخلية أن حطامًا من الطائرات المسيرة قتل رجلين وامرأة وأصاب شخصا في منطقة كييف وسط البلاد.

 

وقال مسؤولون في المنطقة إن الهجوم ألحق أضرارا بمبنى سكني متعدد الطوابق وثمانية منازل ومبان تجارية وعدة سيارات خاصة.

 

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت اليوم الجمعة إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 121 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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