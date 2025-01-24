استغاثة من قلب صنعاء بأبناء الجنوب الليلة - أخبار كلمتك

استغاثة من قلب صنعاء بأبناء الجنوب الليلة - أخبار كلمتك

مصطفى بكري: تطوير الصعيد في عهد الرئيس السيسي رد اعتبار لأهله على ولائهم للوطن - أخبار كلمتك

مصطفى بكري: تطوير الصعيد في عهد الرئيس السيسي رد اعتبار لأهله على ولائهم للوطن - أخبار كلمتك

طقس الغد، شبورة كثيفة على هذه الطرق - أخبار كلمتك

طقس الغد، شبورة كثيفة على هذه الطرق - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية يتفقد جناح الأزهر بمعرض الكتاب ويشيد بدوره في نشر المعرفة - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية يتفقد جناح الأزهر بمعرض الكتاب ويشيد بدوره في نشر المعرفة - أخبار كلمتك

بسبب فيديو القبلة، الشرطة السعودية تستدعي عبد المجيد عبد الله وأنغام - أخبار كلمتك

بسبب فيديو القبلة، الشرطة السعودية تستدعي عبد المجيد عبد الله وأنغام - أخبار كلمتك

الخزانة الأمريكية تلغي العقوبات على المستوطنين في الضفة الغربية  - أخبار كلمتك

الخزانة الأمريكية تلغي العقوبات على المستوطنين في الضفة الغربية  - أخبار كلمتك

محمد صلاح يكشف عن أفضل مواسمه مع ليفربول - أخبار كلمتك

محمد صلاح يكشف عن أفضل مواسمه مع ليفربول - أخبار كلمتك

مونديال كرة اليد، مصر تتقدم على سلوفينيا (16-14) في الشوط الأول - أخبار كلمتك

مونديال كرة اليد، مصر تتقدم على سلوفينيا (16-14) في الشوط الأول - أخبار كلمتك

بمشاركة حمدي فتحي، الوكرة يفوز علي العربي 3/4 بالدوري القطري - أخبار كلمتك

بمشاركة حمدي فتحي، الوكرة يفوز علي العربي 3/4 بالدوري القطري - أخبار كلمتك

عاجل:نجاح تنسيق بين صنعاء ومحافظة جنوبية وهذه النتيجة - أخبار كلمتك

عاجل:نجاح تنسيق بين صنعاء ومحافظة جنوبية وهذه النتيجة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

محمد عادل فتحي يرحب بانضمامه للجنة تطوير لائحة اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
محمد عادل فتحي يرحب بانضمامه للجنة تطوير لائحة اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

محمد عادل فتحي يرحب بانضمامه للجنة تطوير لائحة اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 07:40 مساءً - وجه المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، والمشرف العام على الكرة، الشكر لمجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، على قرار المجلس باختياره ضمن اللجنة التي تم تشكيلها لتطوير لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة المصري.

وأكد عادل فتحي أن تشكيل اللجنة بما تضمه من قامات محترمة، خطوة نحو تطوير منظومة الإدارة الكروية في مصر، مرحبا بالعمل على تطوير اللائحة مع اللجنة والخروج بأفضل تصور ممكن لعرضه على الجمعية العمومية. 

وكان اتحاد الكرة قد قرر تشكيل لجنة لتطوير لائحة النظام الأساسي للاتحاد؛ استعدادًا للعرض على الجمعية العمومية للاتحاد في اجتماعها غير العادي، وتتكون اللجنة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة وعضوية كل من: المستشار أحمد حلمي الشريف عضو مجلس الإدارة ومن الخبراء: المهندس أحمد مجاهد الرئيس السابق للاتحاد، ومجدي المتناوي عضو مجلس الإدارة السابق والمهندس محمد عادل فتحي وسمير موسى، ومن الإدارة القانونية بالاتحاد: حسين حلمي ومحمد الماشطة المستشارين القانونيين للاتحاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 09:06 - ارتفاع مفاجئ.. سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق