مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. CBC تكشف عن البوستر التشويقي لـ «النص» | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 07:46 مساءً - مسلسلات رمضان 2025.. كشفت الصفحة الرسمية لـشاشة CBC، عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن البوستر لتشويقي لمسلسل «النص» من بطولة الفنان أحمد أمين، اليوم الجمعة، والذي من المقرر انطلاقته ضمن مسلسلات رمضان 2025.

وشاركت CBC، البوستر التشويقي لمسلسل «النص» عبر حسابها على «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «انتظروا النجم أحمد أمين في مسلسل النُص على شاشات المتحدة في رمضان».

ويظهر أحمد أمين، ضمن أحداث مسلسل النص الذي تعود أحداثه إلى حقبة الثلاثينيات، بشخصية نشال يدعى عبد العزيز النص، يحاول تغيير مسار حياته من نشار إلى العمل في منهة شريفة.

تفاصيل مسلسل النص

يستند المسلسل إلى الكتاب التاريخي «مذكرات نشال»، للباحث أيمن عثمان، والذي نُشر لأول مرة في عام 1927 في جريدة "لسان الشعب".

يتناول الكتاب سيرته الشخصية ونضاله في التخلي عن عالم الجريمة، وقد أثار الكتاب ضجة واسعة وقتها لأنه يسلط الضوء على حياة النشالين في ذلك العصر.

يتناول "النص" من خلال هذا الكتاب أحداث تاريخية حقيقية وشخصيات هامة أثرت في سير تلك الفترة من الزمن.

أبطال مسلسل النص

يشارك في بطولة مسلسل النص عدد من الفنانين المتميزين، منهم أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزة العيلي، دنيا سامي، وسامية الطرابلسي، المسلسل من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي، ويخرجه حسام علي.