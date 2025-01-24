الأونروا: إعادة بناء البنية التحتية والحياة في غزة تستغرق سنوات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 10:45 صباحاً - قالت وكالة الأونروا، اليوم الجمعة، إن إعادة بناء البنية التحتية والحياة ومعالجة الصدمة في قطاع غزة ستستغرق سنوات.

وأصدرت الأمم المتحدة، في وقت سابق، تقريرا صادما عن كلفة إعادة إعمار غزة والسنوات التي تستغرقها حتى الانتهاء منها بعد التدمير الهائل الذي تعرض له القطاع على يد العدوان الإسرائيلي.

تكاليف وسنوات إعادة إعمار غزة

وأعلنت الأمم المتحدة، أن إعادة إعمار منازل غزة المدمرة قد تستمر لعام 2040، وتتخطى تكلفتها المالية 80 مليار دولار على أقل تقدير.

وأشارت تقديرات الأمم المتحدة، إلى أن إزالة الأنقاض واحدة من أصعب العقبات التي ستواجه هذه العملية، خاصة أن نحو 70% من مساكن غزة تعرضت لأضرار تتراوح بين التدمير الكلي والجزئي، بالإضافة إلى تضرر المستشفيات والمدارس والبنية التحتية الأخرى.

إزالة ما يزيد على 42 مليون طن من الأنقاض

وفي تقرير صدر عن الأمم المتحدة في أكتوبر الماضي، تم تقدير تكلفة إزالة ما يزيد على 42 مليون طن من الأنقاض وحدها بأكثر من مليار دولار.

وأكد التقرير الأممي، أن العملية معقدة وقد تمتد لسنوات بسبب وجود قنابل وألغام وصواريخ غير منفجرة، فضلًا عن المواد الملوثة والخطيرة والجثث التي لا تزال مدفونة تحت الركام.

الأمم المتحدة أوضحت أيضا، أن إعادة بناء المنازل المدمرة ربما تمتد لعدة عقود إذا استمرت وتيرة إعادة الإعمار بنفس البطء الذي شهدته الحروب السابقة في القطاع.

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