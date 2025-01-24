مصرف سوريا المركزي يجمد الحسابات المرتبطة بنظام الأسد ومجموعة القاطرجي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 12:35 صباحاً - أفادت وكالة "رويترز" اليوم، بأصدر مصرف سوريا المركزي، تعميمًا يقضي بتجميد جميع الحسابات المصرفية للشركات والأشخاص المرتبطين بنظام الرئيس السابق بشار الأسد.

مصرف سوريا المركزي يجمد الحسابات المرتبطة بنظام بشار

والتعميم، الذي صدر عن مصرف سوريا المركزي الخميس، يطلب من البنوك "تجميد كل الحسابات المصرفية للشركات والأفراد العائدة للنظام السابق والمرتبطة بها..وإعلامنا بقائمة بالحسابات المجمدة والتفاصيل الخاصة بها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخه".

تجميد الحسابات المصرفية العائدة لمجموعة القاطرجي

وطالب مصرف سوريا المركزي البنوك بتجميد كل الحسابات المصرفية العائدة لـ مجموعة القاطرجي والمرتبطة بها، والمعروفة بتورطها في تجارة النفط السورية.

وأدار المجموعة الأخوان براء وحسام قاطرجي.

وقتل براء قاطرجي في ما يعتقد أنه غارة شنتها إسرائيل في سوريا بالقرب من الحدود اللبنانية في يوليو الماضى.

ولم تعلق إسرائيل على الغارة.

ويخضع حسام قاطرجي وشركاته لعقوبات أمريكية، بسبب "تسهيل شحنات البترول والتمويل للنظام السوري"، وفق موقع وزارة الخزانة الأمريكية.

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