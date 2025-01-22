سلطنة عُمان تقدر الجهود المصرية المشهودة في وقف الحرب الإسرائيلية على غزة - أخبار كلمتك

سلطنة عُمان تقدر الجهود المصرية المشهودة في وقف الحرب الإسرائيلية على غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:44 - سعر الذهب لحظة بلحظة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:44 - سعر الذهب لحظة بلحظة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

طريقة إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025.. الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

طريقة إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025.. الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2025.. خطوات الاستعلام عنها - أخبار كلمتك

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2025.. خطوات الاستعلام عنها - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للشرطة - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للشرطة - أخبار كلمتك

مهنتك مستقبلك، ملتقى توظيفي وتثقيفي لخريجي برنامج التدريب المهني بسوهاج - أخبار كلمتك

مهنتك مستقبلك، ملتقى توظيفي وتثقيفي لخريجي برنامج التدريب المهني بسوهاج - أخبار كلمتك

السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للشرطة - أخبار كلمتك

السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للشرطة - أخبار كلمتك

رسائل طمأنة للمصريين، نص كلمة السيسي في احتفالات عيد الشرطة الـ73 - أخبار كلمتك

رسائل طمأنة للمصريين، نص كلمة السيسي في احتفالات عيد الشرطة الـ73 - أخبار كلمتك

تضم حقول نيازك وكهوفا للإنسان الأول، علاء مبارك يكشف عن قطعة أرض من كوكب آخر بمصر - أخبار كلمتك

تضم حقول نيازك وكهوفا للإنسان الأول، علاء مبارك يكشف عن قطعة أرض من كوكب آخر بمصر - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

مكتب نتنياهو يكشف دور السلطة الفلسطينية في معبر رفح - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مكتب نتنياهو يكشف دور السلطة الفلسطينية في معبر رفح - أخبار كلمتك

مكتب نتنياهو يكشف دور السلطة الفلسطينية في معبر رفح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 01:48 مساءً - نفى مكتب رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، الأنباء التي أفادت بأن إسرائيل وافقت على منح السلطة الفلسطينية السيطرة الكاملة على معبر رفح بين غزة ومصر عند إعادة افتتاحه.

عبور المعبر يستلزم موافقة جهاز الشاباك

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال مكتب نتنياهو في بيان، إن السلطة الفلسطينية تلعب حاليا دورا محدودا يتمثل في الموافقة على تأشيرات الخروج، مع ترك الباب مفتوحا لاحتمالية توسيع هذا الدور في المستقبل.


واتهم البيان السلطة الفلسطينية بمحاولة "خلق انطباع زائف بأنها تتحكم في المعبر"، مؤكدًا أن جيش الإحتلال الإسرائيلي ينتشر حاليا في المعبر، ولا يمكن لأي شخص العبور دون إشراف وموافقة الجيش وجهاز الشاباك.


وأضاف البيان أن إدارة المعبر تتم حاليا من قبل سكان غزة غير المنتمين إلى حركة حماس، وذلك تحت إشراف دولي، بينما تقتصر مساهمة السلطة الفلسطينية على وضع ختمها على جوازات سفر المغادرين من القطاع.

 السماح للسلطة الفلسطينية بإدارة المعبر

وكانت تقارير صحفية نقلت عن مصدر مطلع على المحادثات في القاهرة، أن رئيس جهاز الشاباك رونين بار ورئيس الموساد ديفيد بارنيا، اتفقا خلال اجتماعات مع المسؤولين المصريين على السماح للسلطة الفلسطينية بإدارة المعبر "تحت إشراف دولي من الأمم المتحدة".


وأكد التقرير أن هذه الترتيبات الحالية مؤقتة ومرتبطة بالمرحلة الراهنة من وقف إطلاق النار.
لكن مكتب نتنياهو أوضح في بيانه أن الترتيبات الحالية لمعبر رفح جزء من "المرحلة الأولى للاتفاق وسيتم مراجعتها لاحقا".

السلطة الفلسطينية لن تتحكم في غزة

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تعهد علنا في وقت سابق، بأن السلطة الفلسطينية لن تتحكم في غزة بعد الحرب، رغم أن العديد من المراقبين الدوليين ومسؤولي الدفاع الإسرائيليين يرون أن هذا الخيار هو البديل الأكثر جدوى.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

غبي وفجر الشرق الأوسط، ترامب يسحب حماية الخدمة السرية من جون بولتون - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق