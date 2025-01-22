قبل انطلاقه بساعات.. تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 04:30 مساءً - معرض الكتاب 2025.. تتبقى ساعات، على افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، في دورته الـ 56، تحت شعار «اقرأ.. في البدء كانت الكلمة».

معرض الكتاب 2025

يبدأ غدًا أولى أيام معرض الكتاب 2025، الحدث الثقافي الأبرز، الذي يضمن العديد من الأنشطة والندوات والفعاليات الثقافية، كما أنه نافذة للمعرفة والاطلاع على العديد من الثقافات.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025

ويشارك في دورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي، نحو 1345 دار نشر، و6150 عارضا للإصدارات الأدبية والفكرية مشاركين في المعرض، من 80 دولة تشارك في المعرض، منها 10 دول للمرة الأولى، وتم تخصيص قاعة جديدة للكتاب المخفض.

وتحل سلطنة عمان ضيفًا شرف لهذه الدورة، وتم اختيار العالم والشاعر الكبير أحمد مستجير ليكون شخصية معرض الكتاب 2025، بينما اختيرت الكاتبة والمخرجة فاطمة المعدول لتكون شخصية معرض الطفل.

وتم تجهيز «قاعة الكتب المخفضة»، التي تفتتح لأول مرة في هذه الدورة، وتهدف إلى توفير الثقافة بأسعار مناسبة لجميع فئات المجتمع، وهذه الخطوة تعكس حرص وزارة الثقافة على تعزيز القراءة والوصول إلى المعرفة لكافة شرائح المجتمع.

معرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة الـ56

وتشهد الدورة الـ 56 من المعرض إطلاق مبادرة «المليون كتاب»، تحت رعاية وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتهدف إلى نشر الثقافة والمعرفة بين مختلف الفئات الاجتماعية، مما يعزز الوصول إلى الكتاب بجميع أشكاله.

وينطلق تطبيق «كتاب» خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، فهو يسعى لتسهيل عملية البحث والشراء للكتب، مما يجعلها متاحة للجميع بسهولة ويسر.

يتميز المعرض هذا العام، ببرنامج ثقافي وفني متنوع يتضمن أكثر من 600 فعالية، تشمل ندوات أدبية وحوارات فكرية وعروضا فنية، وتم تصميم هذه الفعاليات لتلبية اهتمامات الجمهور وتعزيز الوعي الثقافي في المجتمع.

مواعيد معرض الكتاب

وينطلق معرض الكتاب 2025، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بداية من يوم الخميس المقبل 23 يناير 2025، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 5 فبراير 2025، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس،

ويفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، أبوابه أمام الجمهور من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً، ما عدا يومي الخميس والجمعة يستمر حتى 9 مساءً.

سعر تذكرة معرض الكتاب 2025

ويأتي سعر تذكرة دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، بقيمة قدرها 5 جنيهات فقط، مع العلم أن دخول المعرض والخروج منه يكلف تذكرة واحدة.

طرق حجز تذاكر معرض الكتاب 2025

ويمكن حجز تذاكر معرض الكتاب 2025، بطريقتين إما من خلال المنصة الرقمية للمعرض من خلال الضغط هنـــــا، وإما من خلال شباك التذاكر، المجاور لباب دخول المعرض، ويمكن دفع قميه التذكرة نقدي أو عن طريق «بي، مصاري، أمان».

خطوات حجز تذاكر معرض الكتاب 2025

ولحجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب بشكل إلكتروني، يجب اتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على الرابط الخاص بموقع معرض القاهرة للكتاب، من خلال الضغط هنـــــا.

- اختيار شراء التذكرة شراء تذكرة.

- تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة، وتشمل تسجيل رقم التليفون، البريد الإلكتروني.

- إرسال نسخة من التذكرة من رسالة نصية على واتساب ونسخة على البريد الإلكتروني، تحتوي على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيادة.