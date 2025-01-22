أسعار الذهب اليوم الأربعاء، عيار 21 يقترب من 3800 بالصاغة بعد الارتفاع الجديد - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، عيار 21 يقترب من 3800 بالصاغة بعد الارتفاع الجديد - أخبار كلمتك

من قبلي لـ بحري.. مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

من قبلي لـ بحري.. مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر اليوم.. الأربعاء 22-1-2025 - أخبار كلمتك

أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر اليوم.. الأربعاء 22-1-2025 - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث الـ 29 لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث الـ 29 لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

إيطاليا تفرج عن مسؤول بالشرطة الليبية اعتقلته بموجب مذكرة للجنائية الدولية - أخبار كلمتك

إيطاليا تفرج عن مسؤول بالشرطة الليبية اعتقلته بموجب مذكرة للجنائية الدولية - أخبار كلمتك

ترامب يعلن استثمار 500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

ترامب يعلن استثمار 500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

أنغام: كنت في حياة أبويا أداة لتحقيق طموحه وعلاقتي بيه عايزة دراسة من أطباء نفسيين - أخبار كلمتك

أنغام: كنت في حياة أبويا أداة لتحقيق طموحه وعلاقتي بيه عايزة دراسة من أطباء نفسيين - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:01 - محاكمة الفنانة منى فاروق اليوم بتهمة التلفظ بألفاظ خارجة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:01 - محاكمة الفنانة منى فاروق اليوم بتهمة التلفظ بألفاظ خارجة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:01 - بقوة 5 درجات.. زلزال بالقرب من سواحل تركيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:01 - بقوة 5 درجات.. زلزال بالقرب من سواحل تركيا - أخبار كلمتك

موعد تجديد عقد محمد الشناوي مع الأهلي - أخبار كلمتك

موعد تجديد عقد محمد الشناوي مع الأهلي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

إيطاليا تفرج عن مسؤول بالشرطة الليبية اعتقلته بموجب مذكرة للجنائية الدولية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إيطاليا تفرج عن مسؤول بالشرطة الليبية اعتقلته بموجب مذكرة للجنائية الدولية - أخبار كلمتك

إيطاليا تفرج عن مسؤول بالشرطة الليبية اعتقلته بموجب مذكرة للجنائية الدولية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 03:30 صباحاً - أفاد مصدر بـ وزارة الداخلية الإيطالية بأن السلطات أفرجتْ عن مسؤول كبير بـ الشرطة القضائية الليبية بعد اعتقاله بناء على مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" ووكالات أنباء إيطالية أخرى أن الرجل، ويدعى نجيم أسامة المصري وفقا لوزارة العدل الإيطالية والمدرج في سجلات الحكومة الليبية باسم أسامة نجيم، صعد بالفعل على متن طائرة متجهة إلى طرابلس.

وقال المصدر بوزارة الداخلية لوكالة "رويترز" إن إطلاق سراحه جاء بسبب خطأ قانوني.

وأوضح المصدر أن قوات الشرطة التي ألقت القبض عليه تقاعست عن إبلاغ وزارة العدل على الفور وفقا لما يقتضيه الأمر في مثل هذه الحالات.

وتم إلقاء القبض عليه في مدينة تورينو بشمال إيطاليا الأحد الماضي بعد بلاغ من الشرطة الدولية (الإنتربول). ورحبت جماعات إنقاذ المهاجرين ومنظمات حقوق الإنسان باعتقاله.

وورد في صحيفة "أفينيري" الإيطالية، التي كانت أول من أورد نبأ الاعتقال، أن "الرجل أدار مركزًا لاحتجاز المهاجرين في العاصمة الليبية في إطار دوره في الشرطة القضائية، وكان تابعا لقوة الردع الخاصة العسكرية".

وأشادت منظمة إنقاذ المهاجرين الإيطالية الخيرية (ميديتيرانيا) باعتقاله وجددت انتقادها للاتفاقيات التي تساعد روما والاتحاد الأوروبي بموجبها السلطات الليبية على وقف عبور المهاجرين للبحر إلى أوروبا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق