ترامب: ولايتي الثانية ستكون أفضل وسأفعل أشياء تصدم الناس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 05:45 صباحاً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء: "ولايتي الثانية ستكون أفضل وسأفعل أشياء ستصدم الناس".



وأضاف أن إدارته تناقش فرض رسوم جمركية 10 بالمئة على السلع المستوردة من الصين في أول فبراير لأن مادة الفنتانيل المخدرة تُرسل من الصين إلى المكسيك وكندا.



وأوضح في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض أنه فرض بالفعل رسومًا جمركية كبيرة على الصين خلال ولايته الأولى.



وبين، أنه "سيدرس موضوع إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا".



وتابع، أنه "يتعين على الاتحاد الأوروبي دفع مزيد من الأموال بخصوص الحرب في أوكرانيا"، لافتا الى انه "طلب من الرئيس الصيني المساعدة في تسوية أزمة أوكرانيا".

وأشار إلى أن "كندا فتحت الحدود لملايين الـمهاجرين غير الشرعيين ليدخلوا بلدنا ولم تفعل شيئا لمنعهم".

وأجرى الرئيس الصيني شي جين بينج في 17 يناير الجاري محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل تولي الأخير منصبه رسميًّا.



وقال ترامب بعد المكالمة إنه يتوقع أن تحل الولايات المتحدة العديد من المشاكل العالقة مع الصين: "..كانت المكالمة مفيدة ومهمة للغاية لكل من الصين والولايات المتحدة. أتوقع أن نحل العديد من المشاكل معا ونبدأ بتطبيق ذلك على الفور".

وأضاف: "لقد ناقشنا الموازنة بين التجارة والفنتانيل وتيك توك والعديد من المواضيع الأخرى. أنا والرئيس شي سنبذل قصارى جهدنا لجعل العالم أكثر سلامًا وأمانًا!".



من جانبه ذكر التلفزيون الصيني أن الطرفين اتفقا على إنشاء قناة اتصال إستراتيجية للتواصل بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.



الاتحاد الأوروبي سيئ للغاية

وحول الخلافات مع الاتحاد الأوروبي، أشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تواجه أيضًا اختلالات تجارية مع الاتحاد الأوروبي وغيره من الدول.



وقال ترامب، مكررًا تصريحات أدلى بها يوم الاثنين: "الاتحاد الأوروبي سيئ للغاية معنا. لذا فإنهم سيواجهون الرسوم الجمركية. إنها الطريقة الوحيدة.



من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، أمس الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي سيتعامل "ببراجماتية" مع الولايات المتحدة غداة عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.



وقالت في كلمة ألقتها في دافوس "أولويتنا القصوى ستكون الدخول في حوار دون تأخير لدراسة مصالحنا المشتركة والاستعداد للتفاوض" مشددة على أن الكتلة ستدافع عن "مصالحها" و"قيمها".

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