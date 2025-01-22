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بالأسماء، الاستقالات المرتقبة في جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب طوفان الأقصى - أخبار كلمتك

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بالأسماء، الاستقالات المرتقبة في جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب طوفان الأقصى - أخبار كلمتك

بالأسماء، الاستقالات المرتقبة في جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب طوفان الأقصى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 05:10 صباحاً - ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن استقالة رئيس هيئة الأركان ستحدث "تأثيرا هرميا" من أعلى إلى أسفل في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت "يديعوت أحرنوت" أن عددًا قليلًا من قادة الجيش تحملوا المسؤولية عن هزيمة 7 أكتوبر، بينهم رئيس المخابرات العسكرية اللواء أهارون حليفا، وقائد الوحدة 8200 العميد يوسي ساريل، وقائد فرقة غزة العميد آفي روزنفيلد، وقائد اللواء الشمالي في فرقة غزة، العقيد حاييم كوهين، والآن أيضًا قائد القيادة الجنوبية، اللواء يارون فينكلمان.

اتفاق غزة

وتشير الصحيفة إلى أنه مع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس، من المتوقع أن يستقيل عدد من الضباط بينهم رئيس مديرية العمليات، اللواء عوديد باسيوك، رقم 3 في التسلسل الهرمي العسكري.

ووفقا لتحقيق أجرته القناة 12 العبرية، فإن باسيوك تلقى أنباء عن تحركات غير عادية في قطاع غزة في الليلة التي سبقت الطوفان، لكنه قرر ترك انتشار القوات في غلاف القطاع دون تغيير.

ومن المرجح أيضا أن يستقيل قائد الكليات العسكرية، اللواء نمرود العلوني، الذي كان قائدا لفرقة غزة في السنوات الأخيرة.

وهناك شخصية بارزة أخرى في القائمة وهي رئيس مديرية الاستراتيجية وإيران في الجيش الإسرائيلي، اللواء إليعازر توليدانو. حتى قبل ثلاثة أشهر من أحداث 7 أكتوبر في البلدات الحدودية، شغل منصب قائد القيادة الجنوبية، وقبل ذلك كان يقود فرقة غزة أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التحقيقات في هزيمة الجيش الإسرائيلي، التي من المقرر نشرها الشهر المقبل– قبل مغادرة رئيس الأركان – ستقرر، من بين أمور أخرى، فهم دور سلاح الجو ومدى استعداده لأي هجوم مفاجئ من قبل حماس.

وبالنسبة لقائد سلاح الجو اللواء تومر بار، وقائد البحرية اللواء ديفيد ساعر، فإن اقالتهما تعتمد إلى حد كبير على التفسير الذي يقدمه أعضاء الحكومة لنتائج التحقيقات والذين يسعون إلى إلحاق عار الحرب بكبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي.

لكن من المتوقع أيضا أن تؤدي نتائج التحقيقات إلى إقالة وتقاعد العشرات من الضباط من الرتب المتوسطة من المخابرات العسكرية والقيادة الجنوبية ومديرية العمليات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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