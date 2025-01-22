طفل يمني يحقق المركز الاول في مسابقة عالمية بدولة قطر - أخبار كلمتك

حقق ممثل الجمهورية اليمنية، الطفل أواب محمود من مدينة تعز ، انجازا عالميا بفوزه ، بالمركز الأول عالميا في مسابقة حفظ القرآن الكريم لعام 2025 في #قطر والتي نظمتها برنامج تيجان النور القطرية، وقد شهدت المسابقة مشاركة مئات المتسابقين من مختلف دول العالم

وأكد فوز الطفل أواب تميز اليمن في مجال حفظ القرآن.

ويذكر أن "مسابقة تيجان النور" مسابقة عالمية في تلاوة القرآن الكريم والتشجيع على حفظه ينظمها ويقدمها تلفزيون "ج" سنويا بإشراف نخبة من قراء العالم الإسلامي، ويشارك فيها مئات من الأطفال ذكورا وإناثا من مختلف أرجاء العالم الإسلامي.