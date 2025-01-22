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طفل يمني يحقق المركز الاول في مسابقة عالمية بدولة قطر - أخبار كلمتك

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طفل يمني يحقق المركز الاول في مسابقة عالمية بدولة قطر - أخبار كلمتك

طفل يمني يحقق المركز الاول في مسابقة عالمية بدولة قطر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 22 يناير 2025 07:42 صباحاً - كلمتك/ خاص

حقق ممثل الجمهورية اليمنية، الطفل أواب محمود من مدينة تعز ، انجازا عالميا بفوزه ، بالمركز الأول عالميا في مسابقة حفظ القرآن الكريم لعام 2025 في #قطر والتي نظمتها برنامج تيجان النور القطرية، وقد شهدت المسابقة مشاركة مئات المتسابقين من مختلف دول العالم

وأكد فوز الطفل أواب تميز اليمن في مجال حفظ القرآن.

ويذكر أن "مسابقة تيجان النور" مسابقة عالمية في تلاوة القرآن الكريم والتشجيع على حفظه ينظمها ويقدمها تلفزيون "ج" سنويا بإشراف نخبة من قراء العالم الإسلامي، ويشارك فيها مئات من الأطفال ذكورا وإناثا من مختلف أرجاء العالم الإسلامي.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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