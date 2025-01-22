الأرصاد يتوقع طقساً بارداً خلال الساعات المقبلة. - أخبار كلمتك

توقع المركز الوطنـي للأرصاد والإنذار المبكر طقساً بارداً في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع طقساً بارداً في محافظات البيضاء، عمران، ذمار، صعدة وصنعاء، ومرتفعات محافظات حجة، المحويت، ريمة، إب، الضالع، تعز، لحج وأبين، وغرب الجوف وجنوب غرب مأرب، وصحارى شبوة، حضرموت والمهرة.

وبلغ أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم 3 في عمران، 5 في ذمار.

ونبه المركز المواطنيـن في المرتفعات الجبلية خاصة كبار السن والأطفال والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر من الأجواء الباردة .