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الأرصاد يتوقع طقساً بارداً خلال الساعات المقبلة. - أخبار كلمتك

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الأرصاد يتوقع طقساً بارداً خلال الساعات المقبلة. - أخبار كلمتك

الأرصاد يتوقع طقساً بارداً خلال الساعات المقبلة. - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 22 يناير 2025 10:27 صباحاً - كلمتك/ خاص

توقع المركز الوطنـي للأرصاد والإنذار المبكر طقساً بارداً في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع طقساً بارداً في محافظات البيضاء، عمران، ذمار، صعدة وصنعاء، ومرتفعات محافظات حجة، المحويت، ريمة، إب، الضالع، تعز، لحج وأبين، وغرب الجوف وجنوب غرب مأرب، وصحارى شبوة، حضرموت والمهرة.

وبلغ أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم 3 في عمران، 5 في ذمار.

ونبه المركز المواطنيـن في المرتفعات الجبلية خاصة كبار السن والأطفال والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر من الأجواء الباردة .

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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