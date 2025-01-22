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الكشف عن حقيقة الفيديو المتداول لاحتفالات صنعاء بوقف حرب غزة - أخبار كلمتك

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الكشف عن حقيقة الفيديو المتداول لاحتفالات صنعاء بوقف حرب غزة - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة الفيديو المتداول لاحتفالات صنعاء بوقف حرب غزة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 22 يناير 2025 12:02 مساءً - كلمتك/ خاص

نشرت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك وإكس مقطع فيديو ادعت إنه لاحتفالات في العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكشف مصدر محلي أن الفيديو من مدينة نابولي الإيطالية، خلال احتفالات رأس السنة لاستقبال العام الجديد 2025 ولم يكن لاحتفالات صنعاء بوقف حرب غزة .

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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