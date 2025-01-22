الكشف عن حقيقة الفيديو المتداول لاحتفالات صنعاء بوقف حرب غزة - أخبار كلمتك

نشرت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك وإكس مقطع فيديو ادعت إنه لاحتفالات في العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكشف مصدر محلي أن الفيديو من مدينة نابولي الإيطالية، خلال احتفالات رأس السنة لاستقبال العام الجديد 2025 ولم يكن لاحتفالات صنعاء بوقف حرب غزة .