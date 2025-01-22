السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للشرطة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 02:38 مساءً - ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم اجتماع المجلس الأعلى للشرطة.

وشارك الرئيس السيسي اليوم في احتفالات عيد الشرطة، ووضع الرئيس إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ثم رأس الرئيس اجتماع المجلس الأعلى للشرطة.

وحضر الرئيس الاحتفال السنوي الذي تنظمه وزارة الداخلية بهذه المناسبة، ومنح الأوسمة لعدد من أسر شهداء الشرطة والأنواط لعدد من الضباط المكرمين.

وشهد الرئيس السيسي اليوم الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة والذي يوافق 25 يناير من كل عام وذلك بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

كما كرم الرئيس السيسي عددا من أسر شهداء الشرطة تقديرا لجهود ذويهم في حفظ الأمن والتضحيات البطولية التي سطروها قبل استشهادهم، كما كرم عددا من القيادات الأمنية.

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