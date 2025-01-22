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ظهور جديد لمحافظ البنك المركزي بجانب بعثة سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن - أخبار كلمتك

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ظهور جديد لمحافظ البنك المركزي بجانب بعثة سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن - أخبار كلمتك

ظهور جديد لمحافظ البنك المركزي بجانب بعثة سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 22 يناير 2025 04:26 مساءً - كلمتك/خاص:

عقد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب يوم امس اجتماع مع بعثة سفراء الاتحاد الأوروبي في العاصمة الأردنية عمّان. وقد صرح السيد/ غبرائيل مونويرا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن من صفحة على منصة X بقوله: اجتماع هام أمس مع محافظ البنك المركزي اليمني. سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم البنك المركزي في جهوده لتحقيق الاستقرار في العملة وتعزيز القطاع المصرفي، دعم الإصلاحات الأساسية لإنعاش الاقتصاد وتوليد الدخل لليمنيين.

يأتي هذا اللقاء على هامش الاجتماعات السنوية بين الجانبين الحكومي وصندوق النقد الدولي المنعقد حالياً في عمّان.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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