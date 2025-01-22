ظهور جديد لمحافظ البنك المركزي بجانب بعثة سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن - أخبار كلمتك

عقد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب يوم امس اجتماع مع بعثة سفراء الاتحاد الأوروبي في العاصمة الأردنية عمّان. وقد صرح السيد/ غبرائيل مونويرا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن من صفحة على منصة X بقوله: اجتماع هام أمس مع محافظ البنك المركزي اليمني. سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم البنك المركزي في جهوده لتحقيق الاستقرار في العملة وتعزيز القطاع المصرفي، دعم الإصلاحات الأساسية لإنعاش الاقتصاد وتوليد الدخل لليمنيين.

يأتي هذا اللقاء على هامش الاجتماعات السنوية بين الجانبين الحكومي وصندوق النقد الدولي المنعقد حالياً في عمّان.