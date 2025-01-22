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وفد من مؤسسة قلب الوطن يعقد لقاء مثمر مع مدير صندوق الرعاية الاجتماعية بعدن - أخبار كلمتك

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وفد من مؤسسة قلب الوطن يعقد لقاء مثمر مع مدير صندوق الرعاية الاجتماعية بعدن - أخبار كلمتك

وفد من مؤسسة قلب الوطن يعقد لقاء مثمر مع مدير صندوق الرعاية الاجتماعية بعدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 22 يناير 2025 06:17 مساءً - كلمتك/ خاص

عقد وفد من مؤسسة قلب الوطن، برئاسة المدير التنفيذي أماني سيف، ومسؤولة العلاقات العامة والإعلام روان الكسادي، ومسؤولة الشؤون المالية فوزية بكير، لقاءً مثمراً مع الأستاذ ماجد الشاجري، مدير عام صندوق الرعاية الاجتماعية بعدن.

و جاء هذا اللقاء في إطار سعي المؤسستين إلى تعزيز التعاون والشراكة المجتمعية، وتضافر الجهود لتقديم الدعم اللازم للأسر المحتاجة في مدينة عدن.

حيث بحث الطرفان إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للأسر المستفيدة من خدمات الصندوق، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

كما أكد الطرفان على أهمية دعم البرامج الاجتماعية التي تستهدف الأطفال والأسر المتضررة من الأزمات، وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية لهم.

وعلى صعيد متصل تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات والمعرفة بين المؤسستين، للاستفادة من الخبرات المتراكمة في مجال العمل الاجتماعي.

و اتفق الطرفان على وضع خطط عمل مشتركة لتنفيذ المشاريع والبرامج التي تم الاتفاق عليها، وتحديد الآليات اللازمة لمتابعة تنفيذ هذه الخطط.

و أكدت أماني سيف، المدير التنفيذي لمؤسسة قلب الوطن، على أهمية هذه الشراكة، مشيرة إلى أن المؤسسة تسعى دائماً إلى التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية لتقديم أفضل الخدمات للمجتمع.

من جانبه، أشاد الأستاذ ماجد الشاجري، مدير عام صندوق الرعاية الاجتماعية بعدن، بجهود مؤسسة قلب الوطن، مؤكداً على أهمية هذا اللقاء في تعزيز التعاون بين المؤسستين، وتحقيق أهدافهما المشتركة في خدمة المجتمع.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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