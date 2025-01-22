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فابريزيو رومانو: مانشستر سيتي وفرانكفورت يوقعان عقود صفقة عمر مرموش - أخبار كلمتك

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فابريزيو رومانو: مانشستر سيتي وفرانكفورت يوقعان عقود صفقة عمر مرموش - أخبار كلمتك

فابريزيو رومانو: مانشستر سيتي وفرانكفورت يوقعان عقود صفقة عمر مرموش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 09:45 مساءً - أكد الصحفى الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة إكس، مساء اليوم الأربعاء، أن نادي مانشستر سيتي وآينتراخت فرانكفورت وقعا كافة العقود الخاصة بصفقة عمر مرموش.

ومن المتوقع أن يعلن نادي مانشستر سيتي بشكل رسمي عن صفقة عمر مرموش، غدا الخميس.

عمر مرموش يجتاز الكشف الطبي في مانشستر سيتي 

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن آخر تطورات انتقال النجم الدولي المصري عمر مرموش إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

ووفقا لصحيفة "إندبندنت" الإنجليزية، فإن عمر مرموش نجح في اجتياز الفحص الطبي الذي خضع له اليوم الثلاثاء.

وأضاف المصدر ذاته أن مرموش وقع على عقود انتقاله إلى مانشستر سيتي لمدة 5 مواسم قادمة. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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